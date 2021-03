De l'érotisme de Monteverdi à l'extase religieuse de Coppini avec les Arts Florissants dirigés par Paul Agnew

Aquilino Coppini - homme de lettre italien contemporain de Claudio Monteverdi - parodie les textes des madrigaux du compositeur pour en faire des "contrafacta", sortes de contrefaçons proposant une lecture rhétorique plus sage que les originaux érotiques ... et pour une extase... plus religieuse.

Les Arts Florissants à la Cité de la Musique , © Joachim Bertrand