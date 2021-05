DIRECT Auditorium de Radio France : Amour et Folie avec Les Surprises

Les Surprises ouvrent le programme avec "Le Retour d’Astrée" prologue de l’opéra-ballet "Les Surprises" donné ici dans une recréation mondiale. "L’Amour et la Folie" de Bernard de Bury seront aussi de la partie et enfin "Les Sybarites" de Rameau entre exploits guerriers et désir, mais surtout désir…

Louis Noel Bestion de Camboulas, © Centre de musique baroque de Versailles