DIRECT Auditorium de Radio France : Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov

Récital entre Jean-Guihen Queyras, violoncelle et Alexander Melnikov au piano : de Beethoven - avec deux de ses "Sonates n°2 et n°3" - à Chopin et une rare "Sonate pour violoncelle et piano", en passant par Schumann avec ses "Phantasiestücke".

Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov, © Harmonia Mundi