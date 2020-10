[DIFFÉRÉ AUDITORIUM DE RADIO FRANCE] > Bach : Intégrale des concertos pour clavier (2/3) par Ausonia

L'ensemble Ausonia sous la direction de Frédérick Haas joue le second volet des concertos pour clavier de Bach avec les clavecinistes Caroline Cerasi, Céline Frisch, Béatrice Martin et Justin Taylor. En léger différé de Radio France dans le cadre du WE "Bach, Intégrale des concertos pour clavier".

Ensemble Ausonia , © Jean-Baptiste Millot