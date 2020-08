Diffusions inédites : E. Moreau et l'ONDIF / Grand week-end Violoncelle II au TCE avec V. Julien-Laferrière

Deux concerts autour du violoncelle : le 1er avec Edgar Moreau, l'Orchestre National d’Île de France dirigés par Lionel Bringuier à la Maison de l'Orchestre à Alfortville. Et le second : Victor Julien-Laferrière avec Justin Taylor et Jonas Vitaud au Théâtre des Champs-Elysées en février 2020.

Edgar Moreau / Julien-Laferrière, © (1) Jacky Azoulay / (2) Richard Dumas