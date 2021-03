Biennale Pierre Boulez : deux concerts avec les pianistes Dimitri Vassilakis, Hideki Nagano et Florent Boffard

Double récital de piano donné par deux des pianistes actuels de l’Ensemble Intercontemporain, Hidéki Nagano et Dimitri Vassilakis puis par un ancien pianiste du même ensemble, Florent Boffard, dans le cadre de la deuxième Biennale Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris

Premier concert : récital de Dimitri Vassilakis et Hideki Nagano

Concert donné à la Philharmonie de Paris le 16 janvier 2021.

Pierre Boulez (1925-2016)

Structures pour deux pianos – Livre II

Dimitri Vassilakis , piano

, piano Hidéki Nagano, piano

Pierre Boulez s’est chargé lui-même de créer certaines de ses œuvres particulièrement difficiles telles que le deuxième livre des Structurespour deux pianos qu’il donne en création en tandem avec Yvonne Loriod à Donaueschingen en octobre 1961. Le compositeur avait déjà créé un premier livre de Structures pour deux pianos où il expérimentait le sérialisme intégral (une forme d'extension des principes de la musique dodécaphonique appliqués à l’ensemble des paramètres musicaux : durées, timbres, intensités). On entend dans ce deuxième Livre, composé presque dix années plus tard, des gestes plus stylisés, des arabesques, qui doivent autant « à l’artisanat du piano préparé de Cage qu’à la technologie naissante du studio de Cologne où Stockhausen effectuait ses premières recherches » (Robert Piencikowski).

Pierre Boulez (1925-2016)

Deuxième sonate pour piano

Dimitri Vassilakis, piano

Pierre Boulez avait 22 ans quand il composa cette Deuxième Sonate pour piano en 1947. Il s'agit d'une pièce très difficile à jouer, qui pose les bases du langage et du style du jeune compositeur, dans une recherche formelle très personnelle. On y voit la série se morceler en des structures autonomes et la naissance du principe des dérivations progressives.

Second concert : récital de Florent Boffard

Concert donné à la Philharmonie de Paris le 16 janvier 2021.

Pierre Boulez (1925-2016)

Douze notations

Florent Boffard, piano

Ces Douze notations ont été composées quand Pierre Boulez était âgé de 20 ans, en 1945. Elles se présentent comme un ensemble d’une douzaine d’aphorismes où nous pouvons déceler la trace du geste improvisé et sentir l’alternance très caractéristique de son style entre un temps flottant, suspendu et des épisodes beaucoup plus nerveux et agités. Ces notations sont aujourd’hui considérées comme l’opus 1 de son catalogue, occultant les partitions antérieures, jugées trop inabouties.

Pierre Boulez (1925-2016)

Troisième sonate pour piano

Florent Boffard, piano

Douze ans après ces Douze notations, la Troisième Sonate de Pierre Boulez évolue dans un contexte très différent, où le compositeur tente d’inclure de nouvelles possibilités d’ouverture, avec plusieurs itinéraires possibles à l’intérieur de la partition. Le compositeur est marqué, à ce moment, par les recherches du roman contemporain et par la publication d’extraits du Livre mallarméen par Jacques Scherer.

Pierre Boulez (1925-2016)

Une page d’éphéméride

Florent Boffard, piano

Cette pièce plus tardive a été composée en 2005 pour un recueil pour piano réunissant des partitions de Michael Jarrell, György Kurtág, Ivan Fedele, Peter Eötvös, Luis de Pablo, Georges Aperghis, Cristóbal Halffter, Salvatore Sciarrino et Pierre Boulez, à l’initiative des pianistes Anne-Lise Gastaldi et Valérie Haluk, à destination des jeunes interprètes.

Pierre Boulez (1925-2016)

Première sonate pour piano

Florent Boffard, piano

L'année précédant la composition de cette Première Sonate en 1946, Pierre Boulez avait découvert les œuvres sérielles de Schönberg qui furent pour lui une « illumination » ainsi que celles de Webern. La Première Sonate reflète cette évolution, dans une pièce conçue en deux mouvements contrastés : un premier mouvement noté « Lent » et un second noté « Assez large : rapide », sous forme de toccata.

Équipe réalisation : Prise de son : Yvan Charbit et Christophe Goudin / Chargé de réalisation : Max James / Musicien metteur en ondes : Paul Malinowski

Après-concert

Sasha J. Blondeau (né en 1986)

Atlas II : Ils portent en eux un passé qui s’immisce

- Hae-Sun Kang, violon

Enregistré en juin 2020 (Ircam)

Klarthe K 110

Ce titre fait partie de l'enregistrement récent proposé par la violoniste Hae-Sun Kang, soliste à l’Ensemble Intercontemporain, autour de trois pièces de Pierre Boulez, Philippe Manoury et Sasha Blondeau. Ces dernières sont reliées par un fil d’Ariane que déroule dans le livret du disque le fondateur du festival Messiaen au pays de la Meije, Gaëtan Puaud.

Par ailleurs, une autre oeuvre liée à Pierre Boulez est récemment parue : le livre "Pierre Boulez / sur Incises" signé Peter O’Hagan, lui-même pianiste et musicologue, dans la nouvelle collection de poche des éditions Contrechamps. Le livre est consacré à sur Incises, l'une des dernières œuvres de Boulez, une grande pièce pour trois pianos, trois harpes et trois percussions, qui est bâtie elle-même sur une pièce pour piano intitulée Incise.

Pierre Henry (1927-2017)

Phrases de quatuor (2000)

Decca 4855652

Ces Phrases de quatuor sont à retrouver au sein d’un coffret consacré à l'oeuvre du compositeur Pierre Henry, qui comporte 13 CD qui vient de paraître sous le titre « Galaxie Pierre Henry » chez Decca. Ce très bel objet permet de parcourir plusieurs décennies de création avec une trentaine de pièces composées de 1958 à 2017 accompagnées d’un livret très complet.

