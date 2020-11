Deux concerts du Festival Musica 2020 à Strasbourg avec des créations de l'artiste japonais Ryoji Ikeda

Découvrez une belle série de manifestations autour de l’artiste japonais Ryoji Ikeda proposées lors de la 38ème édition du festival Musica à Strasbourg. Au programme : oeuvres pour percussions avec objets dans le premier concert et performance du Quatuor Diotima dans le second !

Ryoji Ikeda

Artiste et compositeur sonore et visuel japonais né en 1966 à Gifu, Ryoji Ikeda est un acteur majeur de la musique électronique au Japon. Il se consacre aux propriétés physiques du son, et particulièrement à l'ultrasonique et aux fréquences.

Ryoji Ikeda est de plus en plus présent sur la scène artistique internationale et a récemment investi la musique instrumentale, mise à l'honneur par ces deux concerts.

Premier concert : "music for percussion"

Concert donné le 19 septembre 2020 au Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, dans le cadre du Festival Musica. Il réunit des œuvres pour percussions interprétées avec un certain nombre d’objets tels que des télégraphes électriques, des métronomes ou des balles de ping-pong.

Ryoji Ikeda

Telegraph Music, pour duo (2012-2020, création mondiale)

Alexandre Babel , percussions

, percussions Stéphane Garin, percussions

Pour cette première oeuvre, esquissée en 2012 et terminée en 2020, Alexandre Babel et Stéphane Garin, deux percussionnistes, manipulent sur scène trois sortes de télégraphes : un primitif, un classique et un moderne.

Ryoji Ikeda

Metronome Music, for Trio (2020, création mondiale)

Alexandre Babel , percussions

, percussions Stéphane Garin , percussions

, percussions Amélie Grould, percussions

Amélie Grould rejoint Alexandre Babel et Stéphane Garin pour une deuxième pièce de Ryoji Ikeda dans laquelle chaque percussionniste manipule deux métronomes, en suivant une partition de durées, aidé par des chronomètres : les partitions précisent la vitesse du métronome, le moment où il est lancé et celui où il est arrêté.

Ryoji Ikeda

Book Music, for trio (2020, creation mondiale)

Alexandre Babel , percussions

, percussions Stéphane Garin , percussions

, percussions Amélie Grould, percussions

Pour cette pièce, les trois percussionnistes utilisent trois grands livres, spécialement conçus pour l’occasion. On les entend les poser, les faire claquer, tourner les pages...

Ryoji Ikeda

Ball Music, for trio (2020, création mondiale)

Alexandre Babel , percussions

, percussions Stéphane Garin , percussions

, percussions Amélie Grould, percussions

Pour Ball Music, les trois percussionnistes performeurs s’emparent de différentes sortes de balles. Les musiciens font d'abord tourner des balles de ping-pong dans de larges bols dans le premier mouvement puis les font rebondir sur une table dans le mouvement central. Pour le mouvement final, ils prennent des ballons de basket pour jouer debout, à l’avant de la scène devant le public.

Ryoji Ikeda (né en 1966)

Ruler Music, for trio (2020, création mondiale)

Alexandre Babel , percussions

, percussions Stéphane Garin , percussions

, percussions Amélie Grould, percussions

Dans cette composition intitulée Ruler Music, les trois percussionnistes jouent avec de grandes feuilles de papier, de grandes règles et des crayons...

Deuxième concert : "opus 2.131.3"

Ce concert de nature plus abstraite, a été donné le 20 septembre 2020 dans la Salle de la Bourse à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica par le Quatuor Diotima.

Quatuor Diotima

Le Quatuor Diotima est né en 1996 sous l’impulsion de lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Composé par Yun-Peng Zhao (violoniste), Constance Ronzatti (violoniste), Franck Chevalier (altiste) et Pierre Morlet (violoncelliste), l'ensemble a su bâtir une riche discographie. Il est aujourd’hui l’un des quatuors les plus demandés à travers le monde et l'invité des plus grandes salles et séries de concerts. Depuis plusieurs saisons, les membres du Quatuor Diotima sont en résidence à Radio France.

Ryoji Ikeda (né en 1966)

Quatuor à cordes op. 2 (2001-2002, création française)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor à cordes n° 14 en ut dièse mineur op. 131 (1826)

Ryoji Ikeda (né en 1966)

Quatuor à cordes op. 3 (2002, création française)

Quatuor Diotima : Yun-Peng Zhao et Constance Ronzatti, violons / Franck Chevalier, alto / Pierre Morlet, violoncelle

Après-concert

Philippe Chamouard (né en 1952)

Madrigal d’été : 1. Cantabile espressivo - 2. Moderato - 3. Andante

- Marie-Pierre Langlamet, harpe

- Martin Löhr, violoncelle

Enregistré à Berlin en 2019

Indesens INDE 133

Florentine Mulsant (née en 1962)

Onze préludes op. 78 – 11.

- Alexandra Matveskaya, piano

Enregistré à Ouessant en août 2019

AR 2019-8