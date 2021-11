Deux concerts de l'ensemble Il Pomo d’Oro, avec Joyce DiDonato et Edgar Moreau

Ce soir, nous vous proposons deux concerts de l'ensemble Il Pomo d’Oro : le premier au Festival International d'Edimbourg, avec Joyce DiDonato. Le second au Festival de musique de Brême, dirigé par le violoncelliste Edgar Moreau.

Premier concert :

Concert donné le 23 août 2021 à l'Academy Junior School d'Edimbourg dans le cadre du Festival International d'Edimbourg.

Programme :

Salomone Rossi - Il Terzo Libro de varie sonate (extrait) : Sinfonia grave à 5

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Claudio Monteverdi, Giacomo Badoaro - Il Ritorno d'Ulisse in patria' (extrait) : Illustratevi o cieli (Acte III Sc 10, Air de Pénélope)

Joyce DiDonato, Pénélope

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Antonio Cesti, Giacinto Andrea Cicognini - Orontea (extrait) : Intorno all’idol mio (Acte II, Sc.17)Joyce DiDonato

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Claudio Monteverdi - L'Incoronazione di Poppea SV 308 (extrait) : Sinfonia

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Claudio Monteverdi, Gian Francesco Busenello - L'Incoronazione di Poppea SV 308 (extrait) : Addio Roma, Addio Patria, Amici Addio (Acte III, Sc.8)

Joyce DiDonato, Ottavia

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Georg Friedrich Haendel - Ariodante HWV 33 (extrait) : Ouverture

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Johann Adolf Hasse, Francesco Ricciardi - Marc’ Antonio e Cleopatra (extrait) : Morte col fiero aspetto (Aria de Cleopatra)

Joyce DiDonato, Cléopâtre

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Georg Friedrich Haendel, Nicola Francesco Haym - Jules César en Egypte HWV 17 / Giulio Cesare in Egitto HWV 17 (extrait) : Piangero la sorte mia (Acte III Sc 3, Air de Cléopâtre

Joyce DiDonato, Cléopâtre

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Jean-Philippe Rameau - Zoroastre (extrait) : Sarabande

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Jean-Philippe Rameau - Zoroastre (extrait) : Air en rondeau

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Jean-Philippe Rameau - Zoroastre (extrait) : Air très vif

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

John Dowland - First Booke of Songes or Ayres (extrait) : 17. Come again, sweet love doth now invite Joyce Di Donato

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Jean-Philippe Rameau - Les Indes galantes (extrait) : Orage

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Georg Friedrich Haendel, Antonio Salvi, Arioste - Ariodante HWV 33 (extrait) : Dopo notte, atra e funesta (Acte III, Air d'Ariodante)

Joyce DiDonato, Ariodante

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Georg Friedrich Haendel, Thomas Morell - Theodora HWV 68 (extrait) : As with rosy steps the morn advancing (Acte I, Sc.4, Air d'Irène)

Joyce DiDonato, Irène

Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, direction et violon

Deuxième concert :

Concert donné le 24 août 2019 à la Mairie de Brême dans le cadre du Festival de musique de Brême.

Programme :

Antonio Vivaldi - Concerto en la mineur pour violoncelle, cordes et basse continue RV 419

Francesco Durante - Concerto pour cordes n°2 en sol mineur

Luigi Boccherini - Concerto pour violoncelle, cordes et basse continue n°6 en ré majeur G 479

Franz Xaver Richter - Adagio et Fugue en sol mineur pour cordes

Giovanni Benedetto Platti - Concerto pour violoncelle, cordes et basse continue en ré majeur

Johann Adolf Hasse - Sinfonia en sol mineur op. 5 n°6

Il Pomo d’Oro

Edgar Moreau, chef d'orchestre et violoncelle