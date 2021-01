Deux concerts au féminin, avec la Maîtrise de Radio France, puis des musiciens du Philhar et Xavier Phillips

Sofi Jeannin dirige la Maîtrise de Radio France dans des œuvres de compositrices de Hildegarde von Bingen à Kaija Saariaho. Puis, le violoncelliste Xavier Phillips et des musiciens du Philhar interprètent deux œuvres chambristes de Fanny Mendelssohn et Louise Farrenc.

Le concert #1

Concert donné sans public le 8 décembre 2020 à l'Auditorium de Radio France, Paris.

♫Hildegarde Von Bingen (1098-1179) :O quam mirabilis

♫Lili Boulanger (1893-1918) :Les Sirènes (1911) (Nous sommes la beauté qui charme les plus forts) sur un texte de Charles Grandmougin

♫Roxanna Panufnik (1968-) :Olivia - pour quatuor à cordes



♫Cécile Chaminade (1857-1944) :Les Sylvains Op.60 - pour piano seul

♫Cécile Chaminade (1857-1944) : Les Feux de la Saint Jean Op.44

♫Xu Yi (1963-) :Aquilone Lontano - pour quatuor à cordes (1. Sogno (Rêve), 2. Tentazione (Tentation), 3. Libertà (Liberté))

♫Kaija Saariaho (1952-) : Horloge, tais-toi ! - pour chœur d'enfants, sur un livret d'Alex Barrière

♫Caroline Shaw (1982-):Its Motion Keeps - pour chœur d'enfants et alto

♫Clara Schumann (1819-1896) :Trio pour piano, violon et violoncelle Op.17 : III. Andante

♫Lise Borel (1993-) :Flores - pour chœur de femmes, piano et quatuor à cordes

Quatuor Akilone :Emeline Conce, Elise de Bendelac, violons. Tess Joly, alto. Lucie Mercat, violoncelle. Anne Le Bozec, piano.

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Le concert #2 (21h15)

Concert Philhar'Intime donné le 22 novembre 2020 à l'Auditorium de Radio France à Paris

♫Fanny Mendelssohn (1805-1847) :Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834) (1. Adagio ma non troppo, 2. Allegretto, 3. Romanze, 4. Allegro molto vivace)

Nathan Mierdl, Cyril Baleton violon, Marie-Emeline Charpentier alto, Xavier Phillips violoncelle



♫Louise Farrenc (1804-1875) : Nonette Op.38 - pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson, violon, alto, violoncelle et contrebasse

Anne Sophie Neves flûte, Cyril Ciabaud hautbois, Jérôme Voisin clarinette, Julien Hardy basson, Stéphane Bridoux cor, Nathan Mierdl violon, Marie-Emeline Charpentier alto, Xavier Phillips violoncelle, Edouard Macarez contrebasse



Après-concert

♫Marie Jaëll (1846-1925) :Concerto en fa majeur (Allegro moderato, Andantino sostenuto, Vivace molto)

Xavier Phillips violoncelle, Brussels Philharmonic, direction Hervé Niquet ‎– De l'album "Marie Jaëll : Musique symphonique & Musique pour piano" ‎– Label Palazzetto Bru Zane 2016