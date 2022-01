Esa-Pekka Salonen dirige Dessner et Bartok à la Philharmonie de Paris

Au programme de ce concert enregistré le 8 décembre 2021 à la Philharmonie de Paris, le Concerto pour violon de Bryce Dessner et Le Château de Barbe-Bleue de Bartok. Esa-Pekka Salonen dirige l'Orchestre de Paris.

Concert donné le 8 décembre 2021 à 20h30 à la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

"Le Château de Barbe-Bleue reste une expérience d’une intensité rare, avec l’orchestre bartókien et ses paroxysmes. Le Concerto pour violon de Bryce Dessner offre une nouvelle facette d’un compositeur passant du rock au film, du ballet à l’orchestre. Fruit de la rencontre de Bartók avec le librettiste Béla Balázs, Le Château de Barbe-Bleue est né de la volonté de proposer un opéra en langue hongroise. Sur le modèle de celle entre Maeterlinck et Debussy, la collaboration fut un coup de maître : il est peu d’œuvres qui, telles cet « opéra en un acte et un prologue », parviennent à une semblable intensité musicale et dramatique. Ramassé, tendu à l’extrême, le récit est magnifié par un orchestre aux couleurs prodigieuses et parfois irréelles, allant du paroxysme d’intensité à de lugubres nappes sonores : elles font de cette fable magnétique et cruelle un véritable « poème symphonique avec voix ». Autre évènement, la création française du Concerto pour violon de Bryce Dessner, confié à l’archet de son dédicataire et complice de longue date, Pekka Kuusisto. Artiste prodigue et polymorphe, adoubé par Philip Glass et Steve Reich, Dessner passe avec la même aisance du rock à la musique de film, du quatuor à la voix, du ballet à la musique symphonique : un prodige de notre temps, dont chaque nouvel opus révèle une facette inédite. "

Source : Philharmonie de Paris

Programme du concert

Bryce Dessner (né en 1976) - Concerto pour violon et orchestre (création française)

Pekka Kuusisto, violon

Orchestre de Paris

Esa-Pekka Salonen, direction

Traditionnel (Finlande) - Kopsin Jonas

Pekka Kuusisto, violon

Traditionnel (Finlande) - Pirun Polska

Pekka Kuusisto, violon

Béla Bartok (1881-1945) - Le Château de Barbe-Bleue

Nina Stemme, soprano

Gerald Finley, baryton-basse

Judith Chemla, récitante

Eiichi Chijiiwa, violon solo

Orchestre de Paris

Esa-Pekka Salonen, direction

L'après-concert :

Eliane Radigue (née en 1932)

Occam Delta III, pour violon, alto et violoncelle (2013)

Silvia Tarozzi, violon

Julia Eckhardt, alto

Deborah Walker, violoncelle

Enr. septembre 2019 (Santa Maria Assunta, Monteveglio, Italie)

Heinz Holliger (né en 1939)

Pour Roland Cavin (2005)

Jean-Louis Beaumadier, piccolo

Rodolfo Montero, flûte

Gergely Ittzès, flûte alto

Carlo Forlivesi (né en 1971)

La Pointe à la droite du cœur

Satoshi Inagaki, piano

Dominique Pifarély (né en 1957)

Litanie pour Fernando Pessoa

Vincent Courtois, violoncelle

