(Dé)rives baroques avec le luthiste Thomas Dunford et l’Orchestre de la radio de Francfort (Bach, Couperin...)

Le concert #1

Concert donné le 8 novembre 2019 dans la Salle de concert de la Radio de Francfort

Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Ouverture-Suite en sol mineur TWV 55:g4 - pour trois hautbois, basson, cordes et basse continue (1723)

1. Ouverture. Grave - Allegro moderato - Grave

2. Rondeau. Gayement

3. Les Irrésoluts

4. Les Capricieuses

5. Loure

5. Casconnade

6. Menuet I - Menuet II - Menuet I

Carlo Monza (1735-1801) : Symphonie en Ré Majeur "La Tempesta di mare" (1784)

1. Allegro

2. Andante

3. Allegro assai

Francesco Geminiani (1687-1762) : Concerto n°11 en La Majeur - pour flûte à bec, cordes et basse continue (1729)

D'après la Sonate pour violon opus 5 n°11 en mi Majeur d'Arcangelo Corelli

1. Preludio. Adagio

2. Allegro

3. Adagio

4. Vivace

5. Gavotta. Allegro

Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Concerto en fa majeur TWV 52:F1 - pour flûte à bec alto, basson, cordes et basse continue *

1. Largo

2. Vivace

3. Grave

4. Allegro

Gottfried Finger (1660-1730) : A Ground - pour flûte à bec, basson et basse continue 1706 *

Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1758) : Chaconne à 6 en La Majeur - pour cordes et basse continue (1725)

Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Concerto en ré majeur TWV 54:D3 - pour trois trompettes, timbales, deux hautbois, cordes et basse continue (1716)

1. Intrada - Grave

2. Allegro

3. Largo

4. Vivace

* Maurice Steger, flûte à bec et direction

* Carsten Wilkening, basson

Orchestre Symphonique de la Radio deFrancfort

Direction : Maurice Steger

Le concert #2

Concert donné le 29 septembre 2019 à 11h dans la salle du Concertgebouw d'Amsterdam

Jean Sébastien Bach (1685-1750) : Partita pour luth en ut mineur BWV 997 (1737)

Transcription non identifiée pour flûte à bec et luth

1. Prelude (Fantasia)

2. Sarabande

3. Gigue - Chaconne

4. Double

Marin Marais (1656-1728) : Suite en ré mineur : 32 couplets sur les Folies d'Espagne

Version pour flûte à bec et luth, issu des Pièces de viole Livre II (Paris, 1701)

François Couperin (1668-1733) : Le rossignol en amour

Version pour flûte à bec et basse continue / Troisième livre de pièces de clavecin (Paris, 1722)

André Philidor (1726-1795) : Sonate en ré mineur - pour flûte à bec et basse continue / Premier livre de pièces

(1712)

1. Lentement

2. Fugue

3. Courante

4. Les note égale et détachez

5. Fugue

Dario Castello (1590-1630) : Sonate n°2 (1629)

Version pour flûte à bec et basse continue, issu du Premier livre de Sonates concertantes (Venise, 1621)

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Sonate en Sol Majeur RV 806 (1716-1717)

Version pour flûte à bec et basse continue

1. Andante

2. Allegro

3. Largo

4. Allegro

John Dowland (1563-1626) : Flow, mytearsfallfromyoursprings - pour voix et basse continue, transcription non identifiée pour flûte à bec et luth (1596)

Thomas Tollett : Divisions on a Ground - pour flûte à bec et luth

Thomas Dunford, luth

Lucie Horsch, flûte à bec