David Stern dirige les violonistes Katharina Wolff et Stéphanie-Marie Degand dans Bach, Haydn et Mendelssohn

David Stern dirige l'Opera Fuoco et les violonistes Stéphanie-Marie Degand et Katharina Wolff pour un hommage à son père Isaac Stern qui aurait eu 100 ans en juillet 2020. Un programme autour du Concerto pour 2 violons de Bach, le Concerto pour violon nº1 de Haydn et la Symphonie n°7 de Mendelssohn.

Stéphanie-Marie Degrand / Katharina Wolff et David Stern, © www.ladianefrancaise.com / Tom Watson