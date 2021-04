Cristian Mačelaru dirige l'Orchestre National de France & Simon Trpčeski dans Roussel, Rachmaninov, Prokofiev

"Deux musiques de ballet du 20e siècle au programme de l'Orchestre National de France et Cristian Mačelaru. Le (rare) Festin de l'araignée de Roussel & Roméo et Juliette de Prokofiev. En leur milieu Simon Trpčeski magnifie le 4e Concerto pour piano de Rachmaninov influencé par le jazz !" B. François

"Comme dans le vieil adage russe, j'ai poursuivi trois lièvres. Puis-je être certain d'en avoir capturé un ?"Sergueï Rachmaninov, compositeur, chef d'orchestre et pianiste.

Auditorium de Radio France -Concert sans public -diffusé en direct surFrance Musique dès 20het surCultureboxmardi 27 avril

♫ Programme du concert

♫ Le concert #1

Création à Paris, le 3 avril 1913 - L’une des plus jouées de Roussel, elle s’inspire des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre.

♪ Albert Roussel (1869-1937) : Le Festin de l’Araignée op. 17 (Fragments symphoniques : Prélude - Entrée des fourmis - Danse du papillon - Eclosion de l'éphémère - Danse de l'éphémère - Funérailles de l'éphémère - La nuit tombe sur le jardin solitaire)

♪ Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Concerto pour piano n°4 (1. Allegro vivace - 2. Largo - 3. Allegro vivace)

Simon Trpčeski, piano Orchestre National de France, direction Cristian Mačelaru

L'entracte

Avec Simon Trpčeski : pianiste macédonien, diplômé en 2002 de l’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje où il a étudié avec Boris Romanov.

♪ Franz Schubert (1797-1828) : Fantaisie pour piano D.760, op.15 en do majeur "Wanderer-Fantasie" - Presto

Simon Trpčeski piano

Label Wigmore Hall WHLIVE0058 (2013)

Septembre 2019, Enregistré à l'église d’Aurdal, Norvège/

♪ Edvard Grieg (1843-1907) : Sonate pour violon et piano n°2 en sol majeur op. 13 - III. Allegro animato

Eldbjörg Hemsing, violon & Simon Trpčeski, piano Label BIS Records 2456 SACD (2019)

♪ Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op. 23 - III. Allegro Con Fuoco

Simon Trpčeski, piano. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, direction Vasily Petrenko

Label Onyx 4135 (2014)

♫ Le concert #2

♪ Sergueï Prokofiev (1891-1953) :Roméo & Juliette (Suite Cristian Mačelaru : 1. Roméo à la fontaine, 2. La jeune Juliette, 3. Montaigus et Capulets, 4. Madrigal, 5. Adieux de Roméo, 6. Mort de Tybalt, 7. Roméo sur la tombe de Juliette)

BIS ♪ Jean Sibelius (1865-1957) : Valse triste op. 44

Simon Trpčeski, piano

Orchestre National de France, direction Cristian Mačelaru

L'après-concert

Avec Cristian Mačelaru, chef d'orchestre du WDR Sinfonieorchester, directeur musical du Cabrillo Festival of Contemporary Music et directeur musical de l'Orchestre National de France.

♪ Charles Gounod (1818-1893) : Roméo et Juliette "Vérone vit jadis deux familles rivales... " (Prologue) Bavarian Radio Chorus & Munich Radio Symphony Orchestra, direction Leonard Slatkin

Label RCA 68440 (2014)

Recital 27.04.2018 : Turner Sims Concert Hall, Southampton, England

♪ Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) :Shéhérazade op. 35 ( 1. La mer et le vaisseau de Sindbad - 2. Le récit du prince Kalender - 3. Le jeune prince et la jeune princesse - 4. Fête à Bagdad - La mer - Le vaisseau se brise sur un rocher surmonté d'un guerrier d'airain (arrangement pour piano)

Simon Trpčeski, piano Album "Tales from Russia" ‎– Label Onyx Classics 4191 (2019)