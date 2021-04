Création mondiale "117:2C" de Benjamin Attahir avec Maxim Emelyanychev et l'ON du Capitole de Toulouse

Maxim Emelyanychev avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse créent "117:2C" de Benjamin Attahir suivi d’un dialogue slave entre le "Concerto pour violon" et la "Symphonie n°1 " de Prokofiev ainsi que le "Roméo et Juliette" de Tchaïkovski.

Programme

Concert donné le 19 mars 2021 à 20 heures à la Halle aux Grains à Toulouse dans le cadre de la Troisième édition des Musicales franco-russes.

Serge Prokofiev (1891-1953) : Symphonie n°1 en ré majeur opus 25, Classique (1916-17)

1. Allegro

2. Larghetto

3. Gavotta : Non troppo allegro

4. Finale : Molto vivace

Serge Prokofiev (1891-1953) : Concerto pour violon n°2 opus 63 en sol mineur (1935)

1. Allegro moderato

2. Andante assai

3. Allegro, ben marcato

Aylen Pritchin, violon

Benjamin Attahir (né en 1989) : 117:2C - pour orchestre à cordes (Création mondiale 2020)

Commande de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse

Piotr IlyitchTchaïkovski (1840-1893) : Roméo et Juliette, Ouverture fantaisie (1869)

Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Maxim Emelyanychev

L'après-concert

Nikolaï Medtner : Sonata reminiscenza en la mineur opus 38 n°1 - pour piano

Ludmila Berlinskaïa, piano

[Melodiya MELCD1002526]

Maurice Ravel : Shéhérazade - cycle de 3 mélodies pour mezzo-soprano et orchestre

- Asie

- La flûte enchantée

- L'indifférent

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Orchestre philharmonique du Luxembourg dirigé par Emmanuel Krivine

[Outhere records ZZT311]

Maurice Ravel :Miroirs : Une barque sur l'océan - version pour orchestre

Orchestre philharmonique du Luxembourg dirigé par Emmanuel Krivine

[Outhere records ZZT311]

AnatoliLiadov : Anatole Liadov

Orchestre symphonique de la fédération de Russie dirigé par Ievgueni Svetlanov

[Melodiya MEL CD 10 01873]

Charles Gounod : Fantaisie sur l'hymne national russe - pour piano à pédalier et orchestre

Roberto Prosseda, piano

Orchestre de la Suisse italienne dirigé par Howard Shelley

[Hyperion CDA67975]

Sergueï Prokofiev : 5 mélodies sans paroles - pour violon et piano opus 35bis : 5. Andante non troppo

Aylen Pritchin, violon et Yury Favorin, piano

[Melodiya MELCD1002524]

Dmitri Chostakovitch : Ouverture de fête en La Majeur opus 96

Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev

[Naïve V5252]

