Couperin & Froberger : le claveciniste Jean Rondeau rend hommage à sa professeure regrettée Blandine Verlet

L'intrépide Jean Rondeau rend hommage à Blandine Verlet, claveciniste, qui fut sa professeure pendant 10 ans, dans un programme mêlant Froberger et Couperin : deux compositeurs souvent joués par Blandine Verlet, avec une "liberté fantasque et poignante", tout comme sait le faire Jean Rondeau.

Concert enregistré le 12 octobre 2020 Salle Cortot, à Paris

L'intrépide Jean Rondeau rend hommage à Blandine Verlet, claveciniste, qui fut sa professeure pendant 10 ans, dans un programme mêlant Froberger et Couperin, deux compositeurs souvent joués par Blandine Verlet, avec une liberté fantasque et poignante, tout comme sait le faire Jean Rondeau.

Le concert

Louis Couperin (1626-1661) : Prélude à l'imitation de Mr. Froberger, Allemande, La mignonne, courante en la mineur Sarabande, La Piémontoise en la mineur

Johann Jacob Froberger (1616-1667) : Toccata n°2 en ré mineur, Toccata VI da Sonarsi alla Levatione

Louis Couperin :Chaconne en do mineur, Sarabande en ut majeur, Passacaille en ut majeur, Tombeau de Mr. De Blancrocher en fa majeur, Chaconne en fa majeur

Johann Jacob Froberger :Suite I en mi mineur , Allemande, Gigue, Courante, Sarabande, Prélude en la mineur

Louis Couperin :Chaconne en ré mineur , Pavanne en fa dièse mineur

Johann Jacob Froberger : Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche en do mineur

Jean Rondeau, clavecin

L'Après-concert

André Grétry : Richard Cœur de Lion - finale

Reinoud van Mechelen, ténor (Richard)

Enguerrand de Hys, ténor (Blondel)

Marie Perbost, soprano (La Comtesse)

Geoffroy Buffière, basse (Williams)

Jean-Gabriel Saint-Martin, basse (Florestan)

Melody Luledjian, soprano (Laurette)

François Joron, (un paysan)

Chœur et Orchestre du Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet

[Château de Versailles spectacles 484267]

Antonio Vivaldi : Il Tamerlano RV 703

- In sì torbida procella (Acte I, scène 3 - Tamerlano)

- Il Tartaro ama Asteria (Acte I Sc 4 - Andronico)

- Quel ciglio vezzosetto (Acte I, scène 4 - Andronico)

- Il Tamerlano : Or sì, fiero destino (Acte I Sc 5) Asteria

- Non è più tempo Asteria (Acte I, scène 6 - Tamerlano et Asteria)

- Vedeste mai sul prato (Acte I, scène 6 - Tamerlano)

- L'intesi, e pur non moro ? (Acte I, scène 7 - Asteria)

Filippo Mineccia, contre-ténor (Tamerlano)

Marina de Lisoi, soprano (Andronico)

Delphine Galou, contralto (Asteria)

Accademia Bizantina dirigée par Ottavio Dantone

[OP7080]

Johann Abraham Peter Schulz : Sonate en trio pour 2 violons et basse continue en la mineur :

1. Allegretto

2. Adagio maestoso

3. Poco allegro

Ensemble Diderot

[Audax records ADX137268]

Jean-Baptiste Lully

- La grotte de Versailles LWV 39 :

1. D'une rigueur extrême (Iris) - Juliette Perret, soprano

2. Depuis que l'on soupire (Iris l'Echo) - Juliette Perret, soprano et Cécile Archille, soprano

3. Chantons tous en ce jour (Chœur)

4. Air des échos

- Psyché LWV 45 - (Acte V)

1. Premier air pour les suivants de Mars

2. Deuxième air pour les suivants de Mars

- George Dandin LWV 38 :

1. Ouverture

2. Premier air pour les bergers

Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry

[Château de Versailles 489914]

François Couperin : Pièces de clavecin livre III 15° ordre en La Majeur : Le dodo ou l'amour au berceau - pour archiluth et clavecin

Thomas Dunford, archiluth

Jean Rondeau, clavecin

[Parlophone 0190295269951]