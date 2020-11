Cori spezzati ou l’art des chœurs spatialisés du baroque à nos jours avec Les Métaboles de Léo Warynski

Au cœur du réfectoire des Moines de l'Abbaye de Royaumont, Les Métaboles de Léo Warynski , font revivre le "cori spezzati" avec le "Salve Regina" de Charpentier. Les Métaboles interprèteront aussi une messe de Benevolo, musicien méconnu du 17° siècle et "Love" de la jeune compositrice Pranulyte.

Programme du concert

Concert donné le 25 octobre 2020 à 15h30 au Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Royaumont dans le cadre du Festival de Royaumont.

Orazio Benevolo (1605-1672) : Messe à quatre chœursLouis Castelain, direction

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Salve Regina H 23 (1677)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Laboravi (c.1719)

Juta Pranulyte (née en 1993) : Love (2020)

Louise Pierrard, viole de gambe

Lucile Dollat, orgue

Les Métaboles dirigés par Léo Warynski

L'après-concert

Antony Holborne : The fairie-round

William Byrd : The woods so wild - arrangement pour ensemble instrumental

Christopher Tye : In nomine Cry

Matthew Locke : Suite n°3 en Fa Majeur :

1. Fantaisie

2. Courante

3. Air

4. Sarabande

Consort Brouillamini

[Paraty 520268]

Jean-Sébastien Bach :

A/ Sonate pour violon et orgue en ut min BWV 1017 :

1. Siciliano

2. Allegro

3. Adagio

4. Allegro

B/ In dir ist Freude BWV 615

Freddy Eichelberger, orgue

[L'encelade ECL704]

Georg Friedrich Haendel :

1. Joseph and his brethren HWV 59 : Prophetic raptures swell my breast (Acte III - Asenath)

Sophie Junker, soprano (Asenath)

2. Semele HWV 58 : Ouverture (Instrumental)

3. Saul HWV 53 : In sweetest harmony they lived (Acte III, scène 5 - Michal)

Sophie Junker, soprano (Michal)

Franck Emmanuel Comte, clavecin

Le Concert de l'Hostel Dieu

[Aparte AP233]

Silvius LeopoldWeiss : Sonate pour luth en sol mineur SC51 : 2. Allemande

Diego Salamanca, luth

[Seuleetoile SE01]