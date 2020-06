Concerts inédits "Journée mondiale de l'environnement" : Fondation Goodplanet / Tan Dun "Prayer and Blessing"

Concert de la "Journée mondiale de l'environnement" avec le contre-ténor Philippe-Jaroussky, la mezzo-soprano Karine Deshayes, les violoncellistes Christian Pierre La Marca et Edgar Moreau, les pianistes Yvan Cassar et Thomas Enhco, l'altiste Adrien La Marca et la flûtiste Magali Mosnier.

Prélude

Prayer and Blessing fait référence à la pandémie du Covid 19, en alertant sur la destruction de la nature par l'homme et les conséquences irréversibles qu'elle entraîne. Une manière de rendre le public sensible à la "Journée mondiale pour la planète", d'attirer l'attention des gouvernants sur les politiques industrielles non respectueuses de l'environnement, sur les technologies énergivores qui mettent en péril la vie sur terre des générations futures.

Tan Dun (né en 1957) : Prayer and Blessing (2020)

Musiciens de la WDR de Cologne : Slava Chestiglazov et Adrian Bleyer, violons - Stephan Blaumer, alto - Martin Leo Schmidt, violoncelle - Johannes Wippermann, Johannes Steinbauer, Matti Oppiola, Martin Grubinger Jr, Martin Grubinger Sr et Slavik Stakhov, percussions

Extrait d'un concert enregistré le 3 juin 2020 à l'auditorium Klaus Bismarck de Cologne

Concert "pour la Planète"

Jules Massenet (1842 - 1912), compositeur - Louis Gallet (1835 - 1898), auteur - Jérôme Ducros (né en 1974), arrangeur

* Elégie (1875)

* Nuit d'Espagne (1872)

Philippe Jaroussky, contre-ténor avec Christian Pierre La Marca, violoncelle et Yvan Cassar, piano

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) : Fantaisie n°6 pour flûte seule (1732-33)

Franz Doppler (1821 - 1883), Karl Doppler (1825 - 1900) : Fantaisie sur le thème de Rigoletto de Verdi pour 2 flûtes et piano, oups 38

Jean Sébastien Bach (1685 - 1750) : Goldberg (1740)

Camille Bertault, voix et Fady Farah, piano

Camille Bertault (née en 1986) : Winter in Aspremont (2018)

Camille Bertault, voix et Fady Farah, piano

Antonín Dvořák (1841 - 1904) : Silent Woods, extrait de From the Bohemian Forest opus 68, B. 133 (1883)

Nikolaï Andreïevitch Rimski-Korsakov (1844 - 1908) : Le Vol du bourdon (1899-1900)

Christian Pierre La Marca, violoncelle avec Yvan Cassar, piano

Thomas Enhco (né en 1988) : Prélude of wind and water (2018)

Thomas Enhco, piano

Astor Piazzolla (1921 - 1992) : L'Histoire du tango : Nightclub 1960 (1986)

Magali Mosnier, flûte et Thibaut Garcia, guitare

Johannes Brahms (1833 - 1897), musique et Friedrich Rückert (1788 - 1866), paroles : Gestillte Sehnsucht, extrait des Zwei Gesänge opus 91 (1894)

Karine Deshayes, mezzo-soprano - Christian Pierre La Marca, violoncelle et Guillaume Bellom, piano

George Gershwin (1898 - 1937), Heyward DuBose (1885 - 1940) : Summertime, extait de Porgy and Bess (1935)

Karine Deshayes, mezzo-soprano et Yvan Cassar, piano

Armand Amar (né en 1953) : Retour à Paris, extait de la BO du film Un sac de billes (2017)

Christian Pierre La Marca, violoncelle et Thomas Enhco, piano

Agustin Barrios Mangore (1885 - 1944) : La Catedral : I et III (1914-38)

Thibaut Garcia, guitare

Henri Vieuxtemps (1820 - 1881) : Capriccio opus 55 (1883)

Adrien La Marca, alto

David Popper (1843 - 1913) : Danse des elfes opus 39 (1881)

Edgar Moreau, violoncelle et Guillaume Bellom, piano

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) : Le Cygne, extrait du Carnaval des animaux (1886)

Edgar Moreau, violoncelle et Guillaume Bellom, piano

Franz Liszt (1811 - 1886) : Saint-François de Paule marchant sur les flots, Deuxième légende S.175 (1863)

Guillaume Bellom, piano

Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Milonga Del Angel (1965)

Antonio Carlos Jobim (1927 - 1994) : Felicidade (1958)

Thibault Cauvin, guitare

Johannes Brahms (1833 - 1897) : Sonate pour clarinette et piano opus 120, 2ème mouvement (1894)

Raphaël Sévère, clarinette et Guillaume Bellom, piano

Max Bruch (1838 - 1920) : Pièces n°6 pour clarinette, alto et piano opus 83 (1910)

Raphaël Sévère, clarinette - Adrien La Marca, alto et Guillaume Bellom, piano

Antônio Carlos Jobim: Inútil Paisagem (1964)

Camille Bertault, voix et Thomas Enhco, piano

Gabriel Fauré (1845 - 1924) : Après un rêve, extrait des Trois mélodies opus 7 (1870-77)

Karine Deshayes, mezzo-soprano - Adrien La Marca, alto - Christian Pierre La Marca et Edgar Moreau, violoncelles - Thomas Enhco, piano - Magali Mosnier, flûte traversière - Raphaël Sévère, clarinette

Harold Arlen (1905 - 1986), Herbert Stothart (1885 - 1949) : Somewhere Over the Rainbow (1939)

Karine Deshayes, mezzo-soprano - Guillaume Bellom, piano - Camille Bertault, voix - Yvan Cassar, piano - Thibault Cauvin, guitare - Thomas Enhco, piano - Fady Farah, piano - Thibaut Garcia, guitare - Philippe Jaroussky, contre-ténor - Alexis Kossenko, flûte - Adrien La Marca, alto - Christian Pierre La Marca, violoncelle - Edgar Moreau, violoncelle - Magali Mosnier, flûte et Raphaël Sévère, clarinette