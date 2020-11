Avec le Philhar : concert symphonique dirigé par Lorenza Borrani & musique de chambre avec Anna Vinnitskaya

Une belle soirée musicale, avec deux concerts enchaînés par des musiciens du Philhar ! Le premier vous fera entendre le hautboïste Olivier Doise et la violoniste Lorenza Borrani en solistes dans des œuvres de Mozart, Bach et Mendelssohn. Et le second nous vient de la série Phihar'intime.

Borrani © Piera Mungiguerra / Anna Vinnitskaya © Brill, ullstein - Getty