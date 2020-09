"Viola, Viola" de George Benjamin au festival Présences 2020 / Concert Steve Reich à la Philharmonie

1 soirée, 2 concerts ! Gloire à l'alto avec l'Ensemble Multilatérale dirigé par Léo Warynski au festival Présences 2020 (consacré à l'oeuvre de George Benjamin) et honneur à Steve Reich avec l'Ensemble Intercontemporain sous la direction de Lucie Leguay et George Jackson.

Premier concert : "Viola viola" de George Benjamin au festival Présences 2020

Concert donné le 16 février 2020 à 14h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2020 : George Benjamin, un portrait

George Benjamin (1960-)

Viola, Viola (1997) pour 2 altos

Viola, viola, signifie « alto, alto ». Ce duo d’alto a été composé en 1997 pour l’ouverture d’une grande salle de concert à Tokyo. La pièce est dédiée à la mémoire du compositeur Toru Takemitsu qui venait de disparaître.

Lucas Fagin (1980-)

Soyuz 237 (2019) pour ensemble

Cécile Marti (1973-)

Five Stages of a Sculpture (2019) pour 2 altos en ensemble instrumental

L'oeuvre a été commandée par Radio France pour un concerto en lien avec Viola, Viola programmée au même concert.

La composition est étroitement liée à une série de cinq sculptures en pierre qui représentent le processus de formation en cinq étapes. Chaque mouvement de la pièce est dédié à l'un des états des sculptures. La musique se combine avec les pierres dans le motif et la matière.

Yann Robin (1974-)

Übergang I (2018) pour ensemble instrumental

Adrien La Marca, alto

alto Sindy Mohamed, alto

alto Ensemble Multilatérale

Léo Warynski, direction

Équipe réalisation : Pierre Monteil et Allison Ascrizzi à la prise de son / Arnaud Moral, musicien metteur en ondes / Olivier Guérin, chargé de réalisation

Second concert : Steve Reich

Concert donné le 7 mars 2020 à 20h30 dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris dans le cadre du week-end Steve Reich

Steve Reich (1936-)

Double Sextet (2007) pour ensemble instrumental de 12 musiciens

Runner (2016) pour grand ensemble instrumental

Ensemble Intercontemporain

Lucie Leguay, direction

Reich/Richter :

Moving Picture 946-3 (2018 - 2019) pour ensemble instrumental, sur un film de Gerhard Richter et Corinna Belz

Reich/Richter résulte d’une collaboration audiovisuelle entre le peintre allemand Gerhard Richter et Steve Reich, compositeur américain de la même génération. Avec l'assistance de la cinéaste expérimentale Corinna Belz, ils conçoivent le film Moving Picture 946-3 associé à la musique sous forme d'un concert visuel.

Ensemble Intercontemporain

George Jackson, Direction

Equipe réalisation: Stéphane Foulon, Michel Gacic, Olivier Leroux et Laurent Césard à la prise de son / Jean-Claude Mullet, chargé de réalisation / Vincent Villetard, musicien metteur en ondes

Après-concert

Bruno Mantovani (né en 1974)

Abstract, pour orchestre, avec violoncelle principal – deuxième mouvement

Marc Coppey, violoncelle

violoncelle Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Pascal Rophé, direction

Enregistré en novembre 2017 à Monaco - Printemps des Arts