Concert scénique "Schumann, La Nuit des Rois" par Laurence Equilbey et l'Insula orchestra

Avec Accentus et Insula orchestra, Laurence Equilbey redonne vie à des pièces méconnues de Schumann dans ce concert scénique "Schumann, La Nuit des Rois" mis en scène par Antonin Baudry et enregistré le 18 mai 2021 à l'Auditorium de la Scène Musicale.

Concert donné le 18 mai 2021 à l'Auditorium de la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt.

"Vous avez aimé Game of Thrones ? Vous aimerez la Nuit des rois ! Dans ce concert en forme de thriller politique autour de deux des ultimes ballades de Schumann, il est question de rois et de reines, d’amour, de malédiction et de meurtres. Un univers noir mis en scène par Antonin Baudry – auteur de la bande dessinée Quai d’Orsay et scénariste du film Le Chant du loup – qui donne une grande place à la vidéo. Avec accentus et Insula orchestra, Laurence Equilbey redonne vie à ces pièces méconnues de Schumann."

Source : La Seine Musicale

Le concert : Schumann - La Nuit des Rois (Création scénique)

Robert Schumann (1810-1856),Emanuel Geibel - Le Page et la fille du roi ("Vom Pagen und der Königstochter") op. 140

Robert Schumann, Richard Pohl, Ludwig Uhland - La Malédiction du chanteur ("Des Sängers Fluch") op. 139

Robert Schumann -Requiem pour Mignon

Robert Schumann, Friedrich Hebbel - Nachtlied op. 108

Ric Furman,le Page, le Jeune Homme

Anna Lucia Richter,la Narratrice

Alexandre Duhamel,le Harpiste, le Triton

Rafał Pawnuk, le Roi

Marie-Adeline Henry, la Reine

Adèle Clermont, la Princesse

Accentus

Insula orchestra

Laurence Equilbey, direction

Antonin Baudry, mise en scène

L'après-concert :

