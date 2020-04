Concert inédit : Le Quatuor Ebène au Festival de Verbier : Brahms, Dutilleux, Beethoven

Au festival de Verbier, le Quatuor Ebène s'attaque à trois œuvres profondes, qu'il nous restitue à merveille ! D'abord, le "Quatuor à cordes opus 51 n°1" de Brahms, ensuite Dutilleux avec "Ainsi la Nuit", et enfin le "Quatuor à cordes en fa majeur opus 59 n°1" de Beethoven.

Concert donné le 31 juillet 2019 en l'Eglise de Verbier - Festival de Verbier

Programme du concert

Johannes Brahms (1833-1897): Quatuor à cordes, opus 51 n°1 en ut mineur (1865-73)

Henri Dutilleux (1916-2013) : Quatuor "Ainsi la Nuit" (1976-77)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor à cordes en fa majeur, opus 59 n°1 (1807)

Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure - violons - Marie Chilemme - alto - Raphaël Merlin - violoncelle

L'Après-concert

Astor Piazzola : Asleep - pour bandonéon et quatuor à cordes, 5 tangos sensations

Michel Portal, bandonéon avec le Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure - violons - Adrien Boisseau - alto - Raphaël Merlin - violoncelle

[Erato 2017]

Pierre Colombet : City birds - pour clarinette basse, quatuor à cordes, claviers et batterie, Michel Portal, clarinette basse avec le Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Adrien Boisseau, alto et Raphaël Merlin, violoncelle

Xavier Tribolet, claviers et Richard Hery, batterie

[Erato 2017]

Michel Portal : Eternal story

Michel Portal, clarinette basse avec le Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Adrien Boisseau, alto et Raphaël Merlin, violoncelle

[Erato 2017]

Harold Arlen / Herbert Stothart, musique et Edgar Yipsel Harburg, paroles : Le Magicien d'Oz : Somewhere over the rainbow - pour soprano et quatuor à cordes

Natalie Dessay, soprano avec le Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Mathieu Herzog, alto et Raphaël Merlin - violoncelle

[Virgin Classics 2010 "Fiction"]

Bob Telson :Bagdad Café : Callingyou

Quatuor Ebène : Pierre Colombet, solo et Richard Héry, batterie

[Virgin Classics 2010 "Fictions"]

