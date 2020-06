CONCERT INEDIT : Anne-Sophie Mutter, Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise et Andrés Orozco-Estrada

Concert 100% Beethoven, avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Andrés Orozco-Estrada et un trio sous la houlette d'Anne-Sophie Mutter, pour le Triple Concerto en do majeur, accompagnée de Maximilian Hornung au violoncelle et Yefim Bronfman au piano depuis Gasteig de Munich.

Anne‐Sophie Mutter, © Kristian Schuller / Deutsche Grammophon