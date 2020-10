Concert impérial avec le pianiste Haochen Zhang et l'Orchestre Philharmonique de Radio France

En direct de l'auditorium, Haochen Zhang joue le cinquième concerto de Beethoven écrit lors du bombardement de Vienne par l’armée française. Retrouvez ensuite l'Orchestre Philharmonique de Radio France et la Suite du Chevalier à la rose, cinquième opéra de Strauss sous la direction de Mikko Franck.

Programme de concert

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Concerto pour piano et orchestre n°5 en mi bémol majeur op. 73 "L'empereur" (1811 ) 1. Allegro 2. Adagio un poco mosso 3. Rondo. Allegro ma non troppo

Haochen Zhang, piano

piano Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Entretien avec le pianiste Haochen Zhang à la fin de l'oeuvre.

Haochen Zhang

Agé de seulement 30 ans, le pianiste né à Shanghai a déja vécu de nombreuses et prestigieuses expériences musicales. Différents prix ont récompensé son talent et sa maîtrise tels que la médaille d'or au Treizième Concours International de Piano Van Cliburn en 2009 ou encore la brillante bourse de carrière Avery Fisher en 2017 qui récompense des musiciens talentueux ayant le potentiel pour une carrière majeure dans la musique. Haochen Zhang a participé à de nombreux festivals et concerts parmi les plus importants du monde, notamment les BBC Proms avec Long Yu et l'Orchestre philharmonique de Chine. Il a également joué avec divers orchestres comme l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre philharmonique de Munich ou encore l'Orchestre symphonique de Londres. Il a réussi a captivé les publics des différents coins du monde notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au cours de la saison 2019-20, Haochen a poursuit sa collaboration avec l'Orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin avec des concerts à Philadelphie et une tournée au Japon. Le 6 novembre 2020, il interprétera le troisième concerto pour piano de Prokofiev avec l'Orchestre Symphonique de Guiyang dirigé par Zhang Guoyong au Grand Théâtre de Guiyang en Chine. Il sera aussi à Shenzhen en Chine le 22 novembre 2020 au Pingshan Performing Arts Center avec l'Orchestre Symphonique de Guangzhou dirigé par Huang Yi pour une interpération de l'Empereur et du triple concerto op.56 de Beethoven. Il donnera plusieurs autres concerts en Chine jusqu'au mois de décembre et se produira aux Etats-Unis le 11 mars 2021 pour un concert avec l'Orchestre Symphonique du New Jersey dirigé par Xian Zhang au New Jersey Performing Arts Center pour une interpétation du premier Concerto pour piano de Chopin.

Richard Strauss (1864 - 1949)

Der Rosenkavalier (Le chevalier à la rose) op. 59 trV 227, Suite d'orchestre (1945)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Après-concert

Entretien avec Mathilde Calderini, flûtiste

Maurice Ravel (1875-1937)

Chansons madécasses – 3. Il est doux

-Victor Sicard, baryton

- Mathilde Calderini, flûte

- Aurélien Pascal, violoncelle

- Anna Cardona, piano

Enregistré en 2019

La Musica LMU020D

Entretien avec Jean-Marc Bador, délégué général de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Henri Dutilleux (1916-2013)

Correspondances – 1. Gong (1), 2. Danse Cosmique, Interlude, 3. A Slava et Galina, 4. Gong (2), 5. De Vincent à Théo

-Barbara Hannigan, soprano

- Orchestre Philharmonique de Radio France

- Esa-Pekka Salonen, direction

Enregistré en 2011

Deutsche Grammophon 00289479118

Béla Bartok (1881-1945)

Sonate pour piano n° 2 – 1. Molto moderato, 2. Allegretto

- Patricia Kopatchinskaja, violon

- Polina Leschenko, piano

Enregistré en 2017

Alpha 18898

Chronique sur la Biennale de Venise

Cette année, le Lion d'Argent a recompensé le compositeur français Raphaël Cendo.

Raphaël Cendo (né en 1975)

Delocazione (extrait)

- NeueVocalsolisten

- Quatuor Tana

Enregistré le 3 octobre 2020 (Biennale de Venise)

Document Biennale de Venise