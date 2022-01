Mikko Franck dirige le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans la 9e Symphonie de Beethoven

Le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de Radio France ouvrent cette nouvelle année 2022 avec la Neuvième de Beethoven, dirigée par Mikko Franck, accompagné par les chanteurs Sally Matthews, Okka von der Damerau, Norbert Ernst et Matthias Goerne.

Concert donné le 1er janvier 2022 à 20 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"La bascule est faite, l’an neuf est là. Mais le besoin de beauté, de chaleur et de fraternité reste intact. Une occasion toute trouvée pour venir entendre la symphonie des symphonies. Une Neuvième de Beethoven devenue le rendez-vous traditionnel du Chœur et du Philhar pour ouvrir l’année nouvelle. "

Source : Maison de la Radio et de la Musique

Ludwig Van Beethoven - Symphonie n°9 en ré mineur op 125

Pour orchestre, avec solistes et chœur final, sur le texte de l'Ode à la joie de Schiller

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso

2. Molto vivace - Presto

3. Adagio molto e cantabile - Andante moderato

4. Finale

Sally Matthews, soprano

Okka von der Damerau, mezzo-soprano

Norbert Ernst, ténor

Matthias Goerne, baryton

Chœur de Radio France

Edward Caswell, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, chef d'orchestre

Après-concert :

