Concert des Révélations des Victoires de la Musique Classique 2021 - 28° édition

Votez sur francemusique.fr ! Choisissez vos lauréats des Victoires de la Musique Classique 2021. Soliste instrumental : J.P. Gasparian, piano / A. Gignoux, percussions et E. Zavaro, violon. Artiste lyrique : M.L. Garnier, soprano / J. Gérard, soprano / M. Oppert, soprano (du 25/01 au 16/02/2021)

Enregistré sans public le 13 janvier 2021 à 19h Salle Gaveau à Paris

Révélation soliste instrumental

Aurélien Gignoux * Percussions

François Couperin : Pièces de clavecin du6e Ordre : 5. les Barricades Mystérieuses Yan Maresz : Etude d'impacts

Maurice Ravel : Ma Mère l’oye : 3. Laideronnette, impératrice des Pagodes

, © Nelly Portal

Jean-Paul Gasparian * Piano

Sergei Rachmaninov : Prélude opus 23 n°4en ré majeur (Andante cantabile)

François Chopin : Polonaise n°6 opus 53 en la bémol majeur, « Héroïque »

, © Nelly Portal

Eva Zavaro * Violon

Accompagnée de Clément Lefebvre, piano et de Félicien Brut, accordéon

Henryk Wieniawski : Polonaise brillante n° 1 en ré majeur opus 4

Piotr Ilyich Tchaïkovski : Six pièces opus 51 : 6. Valse sentimentale

Astor Piazzolla : Libertango

, © Nelly Portal

Révélation artiste lyrique

Marie Laure Garnier * Soprano

Accompagnée de Celia Oneto Bensaid, piano

Giacomo Puccini : Manon Lescaut : Sola, perduta, abbandonata (Acte IV - air de Manon)

André Caplet : Trois Fables : 1. Le Corbeau et le Renard

Spiritual Anonyme : Wade in the water

, © Nelly Portal

Jeanne Gérard * Soprano

Accompagnée d’Antoine Palloc, piano

Giacomo Puccini : Turandot, Tu che di gel sei cinta (Acte II, scène 1, Air de Liu (toi qui de glace est ceinte)

Jules Massenet : Manon : Je suis encore tout étourdie (Acte I, air de Manon)

Jeanine Tesori : The girl in 14G

, © Nelly Portal

Marie Oppert * Soprano

Accompagnée de Charlotte Gauthier, piano et Claude Egea, trompette

Jacques Offenbach : La Bonne d’Enfant : De la trompette, j’entends (air de Dorothée)

Kurt Weill/Jacques Deval : Marie Galante : Le train du ciel (chœur)

Frederick Loewe : My Fair Lady : I could have danced all night (Acte I, Eliza Doolittle)

, © Nelly Portal

L'après-concert

Georg Philipp Telemann : Ouverture en Fa Majeur TWV 44 : 8 : 1. Ouverture - pour 2 hautbois 2 cors et basson

Ensemble Sarbacane

[Initiale INL01D]

Franz Liszt :Die Lorelei S 273 n°2 - pour mezzo-soprano et piano

Stéphanie d'Oustrac, soprano et Pascal Jourdan, piano

[Harmonia Mundi 902621DI]

Ludwig van Beethoven :Trio avec piano n°5 en Ré Majeu opus 70 n°1 (Les esprits) : 3. Presto

David Grimal, violon - Anne Gastinel, violoncelle et Philippe Cassard, piano

[La Dolce Volta LDV76D]

Jean Philippe Rameau : Pygmalion

- Ouverture

- Fatal amour cruel vainqueur (Scène 1 - Air de Pigmalion)

Cyrille Dubois, ténor avec Les Talens Lyriques dirigé par Christophe Rousset.

[Aparte AP155]

Antônio Carlos Jobim :Águas de Março

Romain Leleu, trompette

Ensemble Convergences

[Aparte AP114]

Jean Delettre :Mon Rendez-vous

Marie Perbost, soprano, et Joséphine Ambroselli, piano

[Harmonia Mundi 916112DI]