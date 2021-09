Concert de rentrée de l'Orchestre National de France dirigé par Cristian Mācelaru, avec Daniel Lozakovich

Pour inaugurer la saison qui marquera le centenaire de la mort de Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre National de France et son directeur musical interprètent le 3ème Concerto pour violon du compositeur français en compagnie de Daniel Lozakovich. Un concert en quatre temps exposant le son français.

L’Orchestre National de France fait son retour aux côtés de son chef, Cristian Macelaru. Ils inaugurent, ce vendredi 10 septembre, la saison en compagnie du jeune violoniste Daniel Lozakovich.

Programme complet du concert :

Le concert #1

Olivier Messiaen - Les Offrandes oubliées (1. La Croix, 2. Le Péché, 3. L'Eucharistie)

Camille Saint-Saëns - Concerto pour violon et orchestre n° 3 op. 61 (1. Allegro non troppo, 2. Andantino quasi allegretto, 3. Molto modrato e maestoso. Allegro non troppo)

L'entracte - avec Cristian Mācelaru et Daniel Lozakovitch

Piotr Ilitch Tchaïkovski - 3. Mélodie en mi bémol majeur, Souvenir d'un lieu cher op. 42 (pour violon et piano)

Daniel Lozakovich, violon

Stanislav Soloviev, piano

DGG 2019

Camille Saint-Saëns - Danse macabre op. 40

Orchestre National de France,

Georges Prêtre, direction

EMI 2004

Le concert #2

Henri Dutilleux -Mystère de l’instant

Maurice Ravel - Daphnis et Chloé : Suite n°2, pour orchestre d'après la musique de ballet (1. Lever du jour, 2. Pantomime, 3. Danse générale)



Daniel Lozakovich, violon

Orchestre National de France,

Cristian Măcelaru, direction

L'après-concert

Camille Saint-Saëns - Phaéton op. 39, poème symphonique

Orchestre National de France,

Seiji Ozawa direction

WARNER CLASSICS 2015



Paul Dukas - Fanfare pour précéder La Péri + La Péri

Orchestre National de France,

Leonard Slatkin direction

RCA 1999



Camille Saint-Saëns - Air de Dalila Mon cœur s'ouvre à ta voix (Acte II), Samson et Dalila

Marie-Nicole Lemieux mezzo-soprano

Orchestre National de France, Fabien Gabel direction

NAIVE RECORDS 2010

