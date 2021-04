Concert de l'ensemble Court-Circuit à la Muse en Circuit d'Alfortville dans le cadre du Soundfestival

Une soirée autour de l’ensemble Court-Circuit avec, pour commencer, un concert enregistré à la Muse en Circuit puis un après-concert en compagnie de Philippe Hurel, fondateur et directeur artistique de l'ensemble musical.

Concert enregistré le 26 janvier dernier à Alfortville dans les locaux de La Muse en Circuit, en lien avec le soundfestival d’Aberdeen en Ecosse.

Programme de concert

Gérard Grisey (1946-1998)

Accords perdus, cinq miniatures pour deux cors en fa (1987)

Ensemble Court-Circuit

Hugues Viallon, cor

cor Antoine Dreyfuss, cor

Gérard Grisey s’est beaucoup intéressé au cor qui permet de jouer avec un son non tempéré et l’intonation naturelle.

Accords perdus se présente sous la forme de cinq miniatures : "Mouvement" qui exprime l’état fusionnel entre les deux cors, "Accord Perdu" qui est une sorte de canon divergent à deux voix, "Faux Mouvement" où les deux instruments commencent à se dissocier, "Cor à Cor" qui est une lutte « où le grotesque côtoie l'essoufflement » selon l’expression du compositeur et enfin "Chute" qui conclue le cycle.

Tansy Davies (née en 1973)

Grand Mutation, pour violon, cor et piano (2020, création mondiale)

Ensemble Court-Circuit

Alexandra Greffin-Klein, violon

violon Antoine Dreyfuss, cor

cor Jean-Marie Cottet, piano

La compositrice anglaise Tansy Davies, qui a étudié à la Guildhall à Londres, enseigne aujourd’hui à la Royal Academy. La pièce Grand Mutation est une allusion à un événement astrologique qui s’est produit le 21 décembre dernier : la rencontre de Jupiter et Saturne qui n’a lieu que tous les 200 ans. Tansy Davies est partie de cet événement qui a stimulé l’imagination populaire et elle a imaginé une sorte de chant cyclique adressé aux éléments ainsi qu’une fanfare pleine d’espoirs pour l’arrivée d’un temps plus éclairé pour nos espèces.

György Ligeti (1923-2006)

Trio pour violon, cor et piano (1982)

Ensemble Court-Circuit

Alexandra Greffin-Klein, violon

violon Hugues Viallon, cor

cor Jean-Marie Cottet, piano

György Ligeti s'est souvenu du trio avec cor de Johannes Brahms pour composer cette oeuvre. Chacun des quatre mouvements du trio de Ligeti utilise une cellule mélodico-harmonique qui fait se succéder une tierce majeure, un triton et une sixte. Le premier mouvement est une sorte de choral à deux voix, le deuxième est une danse inspirée d’un folklore imaginaire, le troisième est une marche et le dernier une sorte de passacaille.

Equipe de réalisation : Prise de son : Pierre Bornard, Thibault Nascimben / Musicienne metteuse en ondes : Elsa Biston / Réalisateur : Jean-Charles Diéval

Après-concert : entretien avec Philippe Hurel

Philippe Hurel (né en 1955)

Traits –, 3. Trait d’union, pour violon et violoncelle (2013)

- Alexandra Greffin-Klein, violon

- Alexis Descharmes, violoncelle

Enregistré le 29 janvier 2021 (Alfortville, La Muse en Circuit)

Document du compositeur

Philippe Hurel (né en 1955)

Quelques traces dans l’air (2017-2018)

- Jérôme Comte, clarinette

- Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus,

- Jonathan Stockhammer, direction

Enregistré le 1er juin 2018 (Allemagne, Cottbus)

Document du compositeur

Philippe Hurel (né en 1955)

Entre les lignes

- Quatuor Arditti,

Enregistré le 5 mai 2017 (Allemagne, Witten, festival)

Document du compositeur

Philippe Hurel (né en 1955)

So nah so fern (2016, commande de l’ensemble Spectra, dédié à Luc Brewaeys)

-Ensemble Court-Circuit,

-Jean Deroyer, direction

Enregistré le 16 mars 2021 (Paris, Salle Cortot)

Document du compositeur

Retrouvez ici les actualités de l'ensemble Court-Circuit et de Philippe Hurel

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Le concert de 20h Féminin Pluriel à la Cité de la musique