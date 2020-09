Concert d'ouverture du festival ManiFeste 2020 au Centre Pompidou à Paris

Le concert d’ouverture du festival ManiFeste, le 31 août 2020 au Centre Pompidou, était organisé autour de la voix, avec trois compositeurs qui la traitent de manière différente. Pour l'occasion, les sopranos Agata Zubel et Juliet Fraser sont aux côtés de l'ensemble Musikfabrik.

Concert donné le 31 août 2020 à 20h30 dans la Grande Salle du Centre Pompidou à Paris dans le cadre du Festival de l'Ircam, ManiFeste 2020.

Mikel Urquiza (1988-)

Alfabet sur des poèmes d'Inger Christensen pour soprano, trompette, clarinette et percussion (2019) - Création française

La première pièce, créée en 2019 au festival de Witten en Allemagne, traite la voix de manière poétique et fantaisiste. Elle est fondée sur des poèmes d’Inger Christensen. Son compositeur Mikel Urquiza, musicien basque né en 1988, a été l’élève de Ramon Lazkano et Gérard Pesson mais aussi pensionnaire de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis) pour 2019-2020. Ses compositions sont aujourd’hui reprises par de nombreux ensembles (Meitar Ensemble, New European Ensemble, United Instruments of Lucilin, Trio Catch à la Philharmonie de Cologne entre autres). Certaines ont d’ailleurs pu être entendues lors du festival Présences 2020 organisé par Radio France.

Daniele Ghisi (1984-)

On that April morning she rose from her bed and called pour voix de femme, ensemble et électronique (2020) - Création mondiale

La seconde pièce, composée par Daniele Ghisi est davantage basée sur une démarche expérimentale voire scientifique. Daniele Ghisi est né en 1984 et a étudié en Italie et à Paris, à l’Ircam notamment. Il est aujourd’hui chercheur au sein de l’université de Berkeley en Californie. Pour composer On that April morning she rose from her bed and called, le compositeur est parti de l’idée des lignes. « L’un des petits plaisirs que je trouve au quotidien est de suivre des lignes. (…) Les lignes droites sont possiblement les plus simples, en géométrie comme en musique : glissandi, gammes chromatiques, rallentandi, accelerandi. Dans cette pièce, le déploiement des gammes chromatiques s’accompagne de celui de ce centre d’intérêt, qui en a fasciné tant d’autres. » Daniele Ghishi

Rebecca Saunders (1967-)

Nether - Création française

Enfin, cette dernière pièce signée Rebecca Saunders, l’une des grandes compositrices britanniques d’aujourd’hui, traite la voix avec une approche plus littéraire, énergique et même vitale. Le livret est tiré du monologue de Molly Bloom dans le dernier chapitre de l’Ulysse de James Joyce.

"Nether" signifie en bas ou dessous ou inférieur et il s’agit ici d’une performance spatialisée mettant en jeu une soprano et un grand ensemble de 19 musiciens.

Agata Zubel, soprano ( dans Alfabet ; On that April morning she rose from her bed and called)

soprano ( dans Alfabet ; On that April morning she rose from her bed and called) Juliet Fraser, soprano (dans Nether)

soprano (dans Nether) Ensemble Musikfabrik

Enno Poppe, direction

direction Carlo Laurenzi, réalisateur en informatique musicale

Après-concert

Bruno Mantovani (né en 1974)

Symphonie n° 1, L’idée fixe, pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Pascal Rophé, direction

Enr. mai 2019 (Monaco)

Printemps des Arts PRI02

Pierre Boulez (1925-2016)

Dialogue de l’ombre double, pour clarinette et bande

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Enr. juin 2019

Klarthe K101

Raphaël Cendo (né en 1975)

Graphein

Ensemble Linea

Jean-Philippe Wurtz, direction

Enr. 4 octobre 2014 (Strasbourg, festival Musica)

L’Empreinte Digitale ED13251

Philippe Hersant (né en 1948)

Desert song (2010) pour flûte alto

Jean-Luc Menet, flûte alto

Enr. décembre 2019

Stradivarius STR37153

