Concert d'orgue élaboré et interprété par Yves Castagnet

Magnifique programme proposé par l'organiste Yves Castagnet, avec le souvenir de Pierre Cochereau, la tradition incarnée par l’orgue symphonique de Marcel Dupré, la création mondiale d’une pièce de Philippe Hersant, et pour rareté, la grande sonate de Julius Reubke.

Yves Castagnet, est l’un de nos grands organistes français, né en 1964, il a étudié au Conservatoire de Paris, où il a reçu une formation complète dans les classes d’orgue, d’harmonie, de contrepoint, de fugue, d’orchestration et d’improvisation. Après le conservatoire il se fait remarquer en remportant le Grand-Prix d’interprétation du concours international de Chartres, en 1988. La même année, il est nommé titulaire de l’orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où il accompagne quotidiennement les offices chantés par la Maîtrise de la cathédrale. Il consacre une grande part de son temps à ce métier d’organiste liturgique, il est très attaché à l’accompagnement des chanteurs : dans le cadre de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, il enseigne l’interprétation aux chanteurs du chœur d’adultes dont il accompagne régulièrement les concerts.

Il est aussi souvent convié par d’autres formations comme le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm, le Chœur de Radio France ou le chœur de l’Université de Paris-Sorbonne.

Ce soir il joue l’orgue Gerhard Grenzing de l’Auditorium de Radio France.

Concert

Tout d’abord Yves Castagnet donne le Boléro sur un thème de Charles Racquet, pour orgue et percussions, que Pierre Cochereau a improvisé en 1973 à Notre-Dame de Paris, avec deux percussionnistes, Michel Gastaud et Michel Cals, cette improvisation a été ensuite transcrite par son fils, le chef d’orchestre Jean-Marc Cochereau. Cette improvisation était bâtie sur un thème de son prédécesseur au 17e siècle, Charles Racquet, et ce Boléro a donc été en quelque sorte "ressuscité" par Yves Castagnet.

Puis la Symphonie n°2de Marcel Dupré, composée en 1929 et créée par le compositeur lui-même la même année à New York.

Vient ensuite l’heure de la création de Philippe Hersant,Les Cloches d’Orléans, inspirée par une pièce du même intitulé, signée Christophe Moyreau, qui était organiste de la cathédrale d’Orléans au milieu du 18e siècle. La pièce est bâtie sur les quatre notes du carillon de la cathédrale d’Orléans.

Et enfin, le concert se referme avec une rareté, la Sonate en ut mineur « sur le Psaume 94 » du compositeur Julius Reubke, mort en 1858 de la tuberculose à l’âge de 24 ans seulement, c’était l’un des élèves chéris de Franz Liszt, et l’on sent l’influence de son professeur dans cette sonate en mouvements enchaînés qui suivent les versets du psaume 94.

Pierre Cochereau (1924-1984)

Boléro sur un thème de Charles Racquet, pour orgue et percussions

Yves Castagnet, orgue

Gabriel Benlolo et Hervé Trovel, percussions



Marcel Dupré (1886-1971)

Symphonie n°2 en ut dièse mineur op. 26 1. Preludio : Allegro agitato 2. Intermezzo : Très modéré 3. Toccata : Très animé – Più lento – A tempo Yves Castagnet, orgue

Philippe Hersant (né en 1948)

Les Cloches d’Orléans(commande de Radio France, création mondiale)

Yves Castagnet, orgue

Julius Reubke (1834-1858)

Grande Sonate en ut mineur « sur le Psaume 94 » 1. Grave – Larghetto 2. Allegro con fuoco 3. Adagio – Lento 4. Allegro (Fugue) – Allegro assai Yves Castagnet, orgue

Après-concert

entretien avec Philippe Hersant et Yves Castagnet

Philippe Hersant (né en 1948)

Vêpres de la Vierge Marie 7. Toccata III 8. Magnificat Alain Buet, baryton

Robert Getchell, ténor

Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse

Olivier Latry, grand orgue

Yves Castagnet, orgue de choeur

Lionel Sow, direction

Enr. 10 décembre 2013 (Cathédrale Notre-Dame de Paris)

Decca 481 486

Julius Reubke (1834-1858)

Sonate pour piano en si bémol mineur1. Allegro

2. Andante sostenuto

3. Allegro assai,Josquin Otal, piano

Enr. mai 2018 (Monaco)

Printemps des Arts PRI 027

Traditionnel (harmonisation Yves Castagnet)

Venez divin Messie Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, direction

Maîtrise Notre Dame de Paris

Henri Chalet, direction

Yves Castagnet, orgue Gerhard Grenzing de Radio France

Enr. 17 décembre 2017 (Radio France, Auditorium)

« Noël éternel »

Alpha 422

Traditionnel (harmonisation Yves Castagnet)

Il est né le divin enfant Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, direction

Maîtrise Notre Dame de Paris

Henri Chalet, direction

Yves Castagnet, orgue Gerhard Grenzing de Radio France

Enr. 17 décembre 2017 (Radio France, Auditorium)

« Noël éternel »

Alpha 422