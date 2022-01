Concert du Chœur de Radio France dirigé par Mathieu Romano

Concert sur le thème de La Petite Sirène, donné en direct du Studio 104 de Radio France, avec le Chœur de Radio France dirigé par Mathieu Romano dans un programme Lili Boulanger, Robert Schumann, Frank Martin ou Claude Debussy.

Concert donné en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"La Petite Sirène ? C’est un conte d’Andersen, dont Agnès Desarthe nous donne ici une version nouvelle, pour les grands comme pour les petits. Un comédien nous la fera découvrir, et des musiques évoquant la mer et la tempête viendront l’illustrer : Les Sirènes, La Nuit en mer et des chansons de Shakespeare empruntées notamment à La Tempête. Savez-vous qu’il fallut que la malheureuse sirène perde la voix et se fasse couper la langue pour accéder au monde des humains ?"

Source : Maison de la Radio et de la Musique

Programme du concert :

Henk Badings - Trois chansons bretonnes (extrait) : 1. La nuit en mer

Lili Boulanger - Les Sirènes

Frank Martin - Come unto these yellow sands

Robert Schumann - Der König von Thulé

William Mathias - Dirge

Claude Debussy- La fille aux cheveux de lin

Lili Boulanger - Pendant la tempête

Johannes Brahms- Neue Liebesliederwalzer : Verzicht

Sergueï Rachmaninov - Prélude op. 23 n°5 (tr. G.H. Ferdelein)

Jean Sibelius - Drömmarna

Francis Poulenc- Presto en si bémol majeur

Johannes Brahms- Neue Liebesliederwalzer : Finstere Schatten der Nacht

Jean Sibelius - Kotikaipaus

Philippe Hersant- Allégories : Départs

Benjamin Britten -Friday Afternoons : Old Abram brown

Chœur de Radio France

Mathieu Romano, direction

Yoan Hereau, piano

Céline Milliat-Baumgartner, récitante

Agnès Desarthe, autrice de texte

Après-concert :

