Concert anniversaire des Arts Florissants en direct de la grande salle de la Philharmonie de Paris

Présentation : Judith Chaine

Concert donné en direct de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

Georg Friedrich Haendel

Atalanta (extr.) : Act.III, Sc.7 - Sinfonia

Zadok the Priest HWV 258 (Coronation Anthem)

Henry Purcell

Welcome to all pleasures Z.339

Georg Friedrich Haendel

Ariodante (extr.) : Act II, Sc.3 - Scherza infinida, Aria

Orlando (extr.) : Act II, Sc.10 - Recitativo e Aria : Ah ! stigie larve, ah ! scelerati spettri !

Alcina HWV 34 (extr.) : Act.1 - Air de Morgane : Tornami a vagheggiar

Ariodante (extr.) : Act. III, Sc. 12 - Duetto : Bramo aver mille vite

L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato (extr.) :

Air : Let me wander not unseen

Air & chorus : O let the merry bells ring round

Henry Purcell

The Fairy Queen Z 629 (extr.) :

Act. II - Prelude

Song : Comme all, come all ye youngsters

Prelude

Trio : May the God of Wit inspire

Echo

Chorus : Now join your warbling voices

Song and Chorus : Sing while we trip it

Fairies Dance

Henry Purcell

King Arthur Z 628 (extr.) : Passacaglia

Henry Purcell

The Fairy Queen Z 629 (extr.) : Act.IV - Now the Night

Marc-Antoine Charpentier

Les Arts Florissants H.487 (extr.) :

Que mes divins concerts

Choeur des guerriers : Amour du ciel et de la terre

Honoré d'Ambruis

Le doux silence de nos bois

Jean-Baptiste Lully

Atys LWV 53 (extr.) :

Act.III, Sc.4 - Prélude

Trio : Dormons, dormons tous

Act.III, Sc.4 - Prélude - Reprise

Jean-Philippe Rameau

Les Fêtes d'Hébé ou les Talens lyrique (extr.) :

Deuxième Entrée : La Musique

Air : Pour rendre à mon hymen tout l'Olympe propice / Tu chantais

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie (extr.) : Act.II, Sc.4 :

Récit : Ah ! qu'on daigne du moins

Air : Puisque Pluton est inflexible

Jean-Philippe Rameau

Platée (extr.) :

Ouverture en la mineur

Act.I, Sc.3 : Que ce séjour est agréable, Ariette badine

Act.II, Sc.5 : Air pour les fous gais et tristes

ActII, Sc.5 : Prélude - Formons les plus brillants concerts

Act.II, Sc.5 : Air de la Folie - Ariette : "Aux langueurs d'Apollon"

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (extr.) :

Deuxième Entrée : Les Incas du Pérou

Scène 1 : Ritournelle + Récitatif : "Vous devez bannir de votre âme"

Scène 2 : Air : "Viens, Hymen" + Récitatif : "Elle est seule"

Scène 3 : Air : "Obeissons sans balancer" + Air : "Non, je ne crois pas" + Récitatif : "Redoutez le dieu qui les guide"

Scène 4 : Prélude + "On vient"

Scène 5 : "Soleil, on a détruit tes superbes" + Prélude pour l'adoration du Soleil + Air et choeur : "Clair flambeau du monde" + Loure en rondeau + Air : "Permettez, astre du jour" + Tremblement de terre et Choeur : "Dans les abîmes"

Scène 6 : "Arrêtez !" + "Quoi ! plus que le péril mon amour vous étonne" + Trio : "Pour jamais"

Scène 7 : "La flamme se rallume"

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (extr.) : Les Sauvages - "Forêts paisibles"

Sandrine Piau, soprano

Léa Desandre, mezzo-soprano

Christophe Dumaux, contre-ténor

Marcel Beekman, ténor

Marc Mauillon, baryton

Lisandro Abadie, baryton-basse

Les Arts Florissants

William Christie et Paul Agnew, dir.