"Alto - Multiples" : un concert en hommage à Christophe Desjardins

Concert-hommage à l’altiste passionné Christophe Desjardins donné en janvier dernier à la Philharmonie de Paris. Au programme : des reprises de pièces qui lui étaient chères et des créations interprétées par quatre altistes : Louise Desjardins, Laurent Camatte, Adrien La Marca et Carole Dauphin-Roth

Programme du concert

Céline Steiner (née en 1991)

Aporie pour alto et électronique (commande de la Philharmonie de Paris, création)

Louise Desjardins , alto

, alto Grame, dispositif électronique

dispositif électronique Serge Lemouton, réalisateur informatique musicale

Cette pièce en création proposée par la compositrice franco-allemande Céline Steiner lui avait été commandée par Christophe Desjardins. Pour ce concert-hommage, elle l'a repensée à la suite des événements de l'année écoulée, du décès de Christophe Desjardins et de la lecture du livre "Apories" de Jacques Derrida dont la pièce reprend le titre.

Patrick Marcland (né en 1944)

Alto-Solo 1 pour alto seul (nouvelle version augmentée, création)

Laurent Camatte, alto

Patrick Marcland a rencontré Christophe Desjardins lorsqu'il collaborait avec l'Ensemble Intercontemporain et lui a par la suite écrit plusieurs pièces dont celle-ci. Le premier mouvement a été créé par Christophe Desjardins et cette nouvelle version intègre un second mouvement interprété pour ce concert par l'un des altistes les plus engagés de la scène actuelle : Laurent Camatte.

Pierre Boulez (1925-2016)

Messagesquisse (nouvelle version pour alto et bande, création française)

Adrien La Marca , alto

, alto Grame, dispositif électronique

dispositif électronique Serge Lemouton, réalisateur informatique musicale

Christophe Desjardins entretenait une relation très complice avec le compositeur Pierre Boulez. Il a su investir brillamment les différents rôles de l'alto dans sa musique comme dans Le Marteau sans maître, Eclats/Multiples, Pli selon Pli... ou encore la version pour alto et bande de Messagesquisse dont la partition est à l'origine conçue pour sept violoncelles mais interprétée ici par sept altos : les six premières parties ont été enregistrées par Christophe Desjardins et la septième jouée au concert par Adrien La Marca.

Philippe Manoury (né en 1952)

Partita I pour alto et électronique en temps réel

Carole Dauphin-Roth, alto

alto Grame, dispositif électronique

dispositif électronique Serge Lemouton, réalisateur informatique musicale

Cette Partita pour alto de Philippe Manoury est une partition écrite pour Christophe Desjardins en pensant à son jeu et en élaborant une série de moments à partir d’une phrase initiale composée de sept « expressions sonores », la section finale utilisant une « quinte écrasée », comme une lointaine évocation du Leiermann, le dernier lied du Voyage d’hiver de Schubert.

Équipe de réalisation : Prise de son : Christophe Michou, Olivier Leroux et Lucas Derode / Chargé de réalisation : Adrien Roch / Musicien metteur en ondes : Etienne Pipard

Après-concert

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Mantra – 1. Introduction et formule, 2. Répétition régulière, 3. Accent à la fin, 4. Son « normal », 5. Gruppetto autour d’une note centrale, 6. Trémolo, 7. Accord marqué

- Jean-Frédéric Neuburger, piano

- Jean-François Heisser, piano

- Serge Lemouton, électronique

Enregistré en 2019 (Conservatoire de Puteaux)

Mirare MIR518

Dominique Lemaître (né en 1953) Liens d’espace (2011)

- Armand Angster, clarinette

- Ensemble Accroche Note,

Enregistré le 28 janvier 2012 (Paris, Salle Cortot)

Da Vinci Classics C00374

György Kurtag (né en 1926)

Huit duos pour violon et cymbalum – 1. Poco sostenuto, 2. Agitato, 3. Risoluto, 4. Lento, 5. Allegretto, 6. Vivo, 7. Adagio, 8. Vivo

- Hélène Collerette, violon

- Cyril Dupuy, cymbalum

Enregistré en avril 2018 (Radio France)

Signature SIG 11117

à réécouter AUDIO 58 min émission En pistes, contemporains ! Hommage à l'altiste Christophe Desjardins, musicien manifeste de la création musicale contemporaine