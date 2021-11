Concert à affiche double : "Figure humaine" avec le Chœur de Radio France et Philhar'Intime avec Sol Gabetta

La Figure Humaine est un des chevaux de bataille du Chœur de Radio France. Cette cantate de Francis Poulenc retentira au milieu de transcriptions pour 8 violoncelles. En deuxième partie, d'autres musiciens du Philhar devisent avec la violoncelliste Sol Gabetta autour d'œuvres de Rossini, Thierot...

Le concert #1

Francis Poulenc - Figure humaine - Liberté (1943) - Cantate pour double chœur mixte, transcription pour huit violoncelles

Richard Wagner - M.W. nach Tristan (Prologue, Im Treibhaus, Porazzi Thema, Träume créé le 13 mai 2009 par le Chœur de chambre Accentus)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Claude Debussy / Renaud Guieu - _Nocturnes : Nuages - Fête_s (Transcription pour huit violoncelles de Renaud Guieu, 2008)

Gabriel Fauré / Renaud Guieu - Pavane en fa dièse mineur op. 50(1887, transcription pour chœur et 8 violoncelles - création mondiale)

Paul Eluard - Liberté(enregistrement sonore du poème Liberté lu par Paul Eluard, 1942)

Richard Wagner / Renaud Guieu- Prélude de Lohengrin, transcription pour huit violoncelles (2008)

Francis Poulenc / Paul Eluard - Figure humaine(1943), cantate pour double chœur mixte (1. De tous les printemps du monde, 2. En chantant les servantes s’élancent, 3. Aussi bas que le silence, 4. Toi ma patiente, 5. Riant du ciel et des planètes, 6. Le jour m’étonne et la nuit me fait peur, 7. La menace sous le ciel rouge, 8. Liberté)

Jean-Claude Auclin, Adrien Bellom, Marion Gailland, Karine Jean-Baptiste, Jérémie Maillard, Jérôme Pinget, Nicolas Saint-Yves, violoncelles

Chœur de Radio France, Martina Batič, direction

, © Mathieu Génon

Le concert #2 : Un Philhar'Intime avec la violoncelliste Sol Gabetta

Gioacchino Rossini / Nicolas Baldeyrou -Ouverture (1ère partie) - Guillaume Tell

Adrien-François Servais - Souvenir de Spa op. 2

Ferdinand Thierot - Octuor en si bémol majeur op. 62 (pour clarinette, hautbois, cor, basson, quatuor à cordes, contrebasse, 1887)

Gioacchino Rossini / Giouri Bessonov - Une larme (arrangement pour violoncelle et quintette à cordes de Giouri Bessonov, 1859)

Gioacchino Rossini / Nicolas Baldeyrou- Ouverture (2ème partie), Guillaume Tell (1829)

Sol Gabetta, violoncelle

Lilian Harismendy, clarinette

Hugues Anselmo, basson

Antoine Dreyfuss, cor

Boris Trouchaud, contrebasse

Virginie Buscail, violon

Anne Villette, violon

Anne-Michèle Liénard, alto

Karine Jean-Baptiste, violoncelle

Javier Rossetto, trompette

Justine Caillé, flûte

Ce concert a été enregistré le 26 septembre 2021 à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris

en savoir plus AUDIO 15 min émission L'invité du jour La cheffe Martina Batič est l'invitée de Musique Matin