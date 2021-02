Concert #4 Festival Présences 2021 en son 3D : Diana Syrse, Dusapin & Bartók

"Dans ce concert dirigé par Alain Altinoglu, sera créé par Olivier Latry et le Philhar "Waves", un duo pour orgue et orchestre de Pascal Dusapin. Cette pièce encadrée par une nouvelle œuvre "Géante rouge" de Diana Syrse et par le toujours flamboyant "Concerto pour orchestre" de Bartók." B. François

Le chef Alain Altinoglu, © NC