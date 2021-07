Combattimento, la théorie du Cygne Noir en direct du Festival d’Aix

Sur le champ de bataille, Tancrède affronte sans le savoir celle qu’il aime, Clorinde, et va la tuer. Sébastien Daucé, directeur musical de Correspondances, et la metteuse en scène Silvia Costa ont imaginé un parcours symbolique à travers les plus puissants affects de la musique baroque italienne.

Giovanni Battista Buonamente (1595-1642),

Claudio Monteverdi (1567-1643),

Tiburtio Massaino (1550-1609),

Francesco Cavalli (1602-1676),

Giacomo Carissimi (1605-1674),

Tarquinio Merula (1595-1665),

Luigi Rossi (1597-1653),

Combattimento, la théorie du Cygne Noir

Lamentations, madrigaux, airs ou pièces instrumentales

Concert mis en scène, enregistré ce 7 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct du Théâtre du Jeu de Paume, à Aix en Provence. Nouvelle production du Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. En coproduction avec le Théâtre de Caen. Remerciement à Elizabeth et Vincent Meyer, grands donateurs du Festival d’Aix.

Distribution :

Sébastien Daucé : Direction musicale

Silvia Costa : Mise en scène, scénographie

Valerio Contaldo : Ténor

Lucile Richardot : Mezzo-soprano

Julie Roset : Soprano

Etienne Bazola : Basse

Nicolas Brooymans : Basse

Caroline Weynants : Soprano

Antonin Rondepierre : Ténor

Blandine de Sansal : Mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Laura Dondoli : Costumes

Bernd Purkrabek : Lumière

Antonio Cuenca Ruiz : Dramaturgie

Le programme :

Giovanni Battista Buonamente,

Sonata (1636)

Claudio Monteverdi,

Hor che’l ciel e la terra, SV 147 – Livre VIII de Madrigaux (1638), madrigal à six voix et instruments sur un poème de Pétrarque :

Prima parte : « Hor che’l ciel e la terra »

I. COMBAT

Claudio Monteverdi,

Il combattimento di Tancredi e Clorinda, SV 153 – Livre VIII de Madrigaux (1638), composé sur le Chant XII de la Jérusalem libérée de Torquato, du Tasse

Solistes : Valerio Contaldo, Julie Roset, Etienne Bazola

II. LAMENTATIONS

Tiburtio Massaino,

Première leçon de ténèbres du premier jour

Musica super Threnos Jeremiæ prophetæ (1599)

‒ LAMENTATION DE LA MÈRE

Francesco Cavalli,

« Alle ruine del mio regno » – La Didone (1641), opéra en un prologue et trois actes sur un livret de Giovanni Francesco Busenello inspiré de l’Énéide de Virgile, acte 1

Soliste : Lucile Richardot

Giacomo Carissimi,

Sinfonia [Christus factus est]

‒ LAMENTATION DE LA FILLE

Giacomo Carissimi,

« Plorate colles » – Historia di Jepthe (1648), oratorio d’après le Livre des Juges (scène finale)

Soliste : Julie Roset

Tiburtio Massaino,

Deuxième leçon de ténèbres du premier jour

Musica super Threnos Jeremiæ prophetæ (1599)

‒ CHANT DE LA MÈRE

Tarquinio Merula,

« Hor ch’e tempo di dormire », Canzonetta spirituale sopra alla nanna (1638)

Soliste : Caroline Weynants, soprano

III. SOULÈVEMENT ET RECONSTRUCTION

Luigi Rossi,

La cecitá del misero mortale (vers 1640), Oratorio à 5 voix et instruments :

1. Sinfonia

2. O cecitá del misero mortale

3. Riconosciti una volta

4. Quel tratto poi di vita

5. Riconosciti una volta

6. Deh, rimira che seco

Solistes :

2. Lucile Richardot, Antonin Rondepierre

3. Caroline Weynants, Blandine de Sansal, Nicolas Brooymans

4. Blandine de Sansal

5. Caroline Weynants, Blandine de Sansal, Lucile Richardot, Antonin Rondepierre, Nicolas Brooymans

6. Etienne Bazola

‒ BALLET DES FANTÔMES

Luigi Rossi,

Sinfonia prima & Ballo dei Fantasmi – Il Palazzo incantato (1642), opéra en un prologue et trois actes sur un livret de Giulio Rospigliosi d’après Orlando furioso de l’Arioste (prologue et acte 2)

‒ LA NUIT

Francesco Cavalli,

« Tenebrose mie squadre, ombre guerriere » – Egisto (1645), opéra en un prologue et trois actes sur un livret de Giovanni Faustini (prologue)

Soliste : Lucile Richardot

Tiburtio Massaino,

Troisième leçon de ténèbres du premier jour

Musica super Threnos Jeremiæ prophetæ (1599)

‒ LE SOMMEIL ET SA SUITE

Francesco Cavalli,

« Già dell’alba vicina » – Gli amori di Apollo e Dafne (1640), d’après les Métamorphoses d’Ovide (prologue)

Solistes : Valerio Contaldo, Antonin Rondepierre, Blandine de Sansal, Nicolas Brooymans

‒ LA RENAISSANCE ET L’AURORE

Francesco Cavalli,

« Sorgi bianco principio » – Gli amori di Apollo e Dafne (acte 1)

Solistes : Nicolas Brooymans, Etienne Bazola, Antonin Rondepierre

« Da l’oriente sorgo ridente » – Egisto (prologue)

Soliste : Julie Roset

ÉPILOGUE

Claudio Monteverdi,

Hor che’l ciel e la terra, SV 147 :

Secunda parte : « Cosi sol d’una chiara fonte viva »

Argument :

Par Antonio Cuenca Ruiz, Dramaturge

Un récitant raconte le violent combat qui oppose le général Tancrède et l’intrépide guerrière Clorinde. Tous deux portent le poids de leur armure, de leur uniforme et des armes. Le regard qui est porté sur eux les enferme dans un univers binaire, où tout les oppose. Tancrède aime passionnément Clorinde, bien qu’elle soit une ennemie. Mais, dans l’obscurité de la nuit qui les enveloppe, il ne la reconnaît pas, et celle-ci refuse de dévoiler son identité. Clorinde est finalement mortellement blessée. Tancrède, en lui rendant les honneurs dus à un ennemi mort au combat, la reconnaît enfin. Il peine à retenir ses larmes.

Par les larmes et la déploration, un groupe s’assemble. De ce rassemblement, plusieurs figures émergent tour à tour – à moins qu’elles ne soient les différents visages d’une même personne. Une mère appelle la mort de ses vœux. Elle est exténuée par ses gémissements, anéantie par les pertes qu’elle a subies, et souhaiterait que sa progéniture n’eût jamais vu le jour. Une femme est morte, et l’écho de ses plaintes retentit encore dans le monde alentour. Le groupe semble plongé dans une nuit profonde, où tout n’est que débris et ruines. Dans ces ténèbres, une autre mère chante une douce berceuse, dont le rythme entêtant laisse entrevoir un destin fatal auquel se résigner. Elle invite à s’abandonner à l’épuisement, au sommeil.

Des voix s’élèvent de manière répétée pour exhorter la communauté à dépasser ses larmes, à se libérer de pleurs qui confinent à la cécité. Elles dénoncent la vanité d’un apitoiement qui tiendrait la tête baissée vers la terre, et incitent à se laisser plutôt guider par le ciel étoilé.

Les paupières sont baissées. Derrières elles s’exercent les pouvoirs du sommeil et du rêve, c’est-à-dire ceux de l’imagination. Il s’y invente des formes et des objets, parfois chimériques ou abstraits, de nouvelles histoires possibles, des cités à construire ou reconstruire, des utopies... La nuit profonde se dissipe devant l’arrivée de l’aurore, dont les lueurs percent les ténèbres. Après la mort, les larmes, l’abattement et la ruine, hommes et femmes se réjouissent qu’un autre monde possible se profile à l’horizon.

© Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence

Ouvrage de référence :

Claudio Monteverdi de Denis Morrier

Bleu Nuit Editeur – Collection Horizons

L'après-concert :

interview de Sébastien Daucé et Lucile Richardot

