Concert de Noël du Chœur de Radio France : les plus beaux chœurs romantiques français

Programme du concert

Francis Poulenc, musique (1899- 1963) / Paul Eluard, textes : Un soir de neige FP 126 - Petite cantate de chambre pour six voix mixtes ou chœur a capella (1944)

Hector Berlioz (1803-1869) : L'enfance du Christ opus 25 (1850) - 2° partie : O mon âme (L’arrivée à Saïs - Chœur final)

Seong Young Moon, ténor

Francis Poulenc : Quatre Motets pour le temps de Noël - Pour chœur mixte sur des textes de la liturgie de Noël (1951-52)

1. O magnum mysterium

2. Quem vidistis pastores dicite

3. Videntes stellam

4. Hodie Christus natus est

César Franck, musique (1822-1890) / Alphonse Daudet, textes : La Vierge à la crèche FWV 89 n° 3 - duo ou petit chœur à deux voix égales (1888)

David Lefort, ténor

Hector Berlioz :L'enfance du Christ opus 25 (1850) - 2° partie : L’Adieu des bergers à la Sainte Famille

Charles Gounod, musique (1818-1893) / Jules Barbier, auteur (1822-1901) : Douze chœurs et une cantate : Noël n°5 (1869)

Manna Ito, soprano

Elodie Salmon, alto

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Le Messie HWV 56

- For unto us a child is born n°12 - 1ère partie (1741)

- But thanks be to God n°49 - 3ème partie (1741)

- Le Messie HWV 56 : Hallelujah ! (1741)

Francis Poulenc : Exultate Deo FP 109 - Pour chœur mixte à quatre voix. Extrait des psaumes LXXXI, versets 2 à 4 (1941)

CamilleSaint-Saëns (1835-1921) : Oratorio de Noël opus 12 : Tollite hostias (1858)

Nicolas Bucher, orgue

Chœur de Radio France dirigé par MartinaBatič

