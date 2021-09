CHORUSLINE #10 : un programme russe avec le Chœur de Radio France et JG Queyras & PHILHAR'INTIME Piazzolla

En 1ère partie de soirée, un programme entièrement russe proposé par le Chœur de Radio France et Martina Batič, et le trio de Schnittke avec Jean-Guihen Queyras. Puis, en deuxième partie : cap sur l'Argentine d'Astor Piazzolla par des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Le concert #1

Concert enregistré le 15 juin 2021 au studio 104 de la Maison de la Radio.

Programme de salle

Sergueï Taneïev - Douze chœurs a capella opus 27, extraits :

- n° 2 Le Soir (Večer)

- n° 3 La Tour en ruine (Razvalinu bašni)

- n° 4 Vois quelle brume (Pasmatri kakaja mgla)

- n° 10 Les Étoiles (Zviozdy)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Igor Stravinsky - Anthem « The Dove Descending »

Alfred Schnittke - Stille Musik, Trio à cordes

Sergueï Rachmaninov - Panteleï le guérisseur (Panteleï-Tselitel’)

Dmitri Chostakovitch - Dix poèmes sur des textes révolutionnaires, extrait

- n° 1 Avec audace, compagnons, en avant (Smel’ej , druz’ja)

- n° 5 Aux suppliciés (Kaznionnym)

- n° 7 Les dernières salves se sont tues (Smolkli zapazdalyje zalpy)

- n° 10 Chanson (Piesnia)

Éva Zavaro, violon

Léa Hennino, alto

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Chœur de Radio France,

Martina Batič, direction

Le concert #2

Concert enregistré le 14 mars 2021 (sans public) à l’Auditorium de Radio France.

ASTOR PIAZZOLLA

- Five Tango Sensations

- Four For Tango pour quatuor à cordes

- Milonga loca

- Fuga y Misterio

- Michelangelo 70

- Muerte del ángel

- Milonga sin palabras

- Invierno Porteño

- Regreso al Amor - Vuelvo al sur

William Sabatier, bandonéon

Lysandre Donoso, bandonéon

Ivo de Greef, piano

Musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France,

Cyril Baleton, violon

Emmanuelle Blanche-Lormand, violon

Sophie Groseil, alto

Catherine De Vençay, violoncelle

Yann Dubost, contrebasse

L'après-concert

Astor Piazzolla / Claudio Monteverdi : Extraits de l'album "Una utopia argentina"

Cappella Mediterranea, Leonardo García-Alarcón, direction

AMBRONAY 2012