Chorus Line #1 et La Messe d'Igor Stravinsky : deux concerts avec le Choeur de Radio France et Martina Batič

Le Chœur de Radio France inaugure ce soir une série de concerts intitulée "Chorus Line" et consacrée au grand répertoire choral. Premier aperçu avec Bruch, Beethoven, Poulenc et Stravinsky. L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck les accompagnent quand ils ne sont pas a cappella.

Le Choeur de Radio France et Martina Batič, © Christophe Abramowitz