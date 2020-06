André Campra : Requiem / Te Deum de Lully et Charpentier à la Basilique Saint-Denis

Revivez deux beaux moments du festival de Saint-Denis, enregistrés en 2011 et 2008, entièrement consacrés au grand baroque français : deux "Te Deum" de Lully et Charpentier par le Poème Harmonique, puis de grands motets de Charpentier, Rameau et le "Requiem" de Campra par Les Talens Lyriques.

Basilique Saint-Denis , © Getty / Raphael GAILLARDE / Gamma-Rapho