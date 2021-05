Chant joyeux du temps de Pâques et Musiques pour la liturgie du Monastère de Santa Cruz de Coimbra

Double concert > "Charpentier : Chant joyeux du temps de Pâques H.339 par Les Arts Florissants et Paul Agnew" et "Zuguambé - Musiques pour la liturgie du Monastère de Santa Cruz de Coimbra par Capella Sanctæ Crucis"

Programme des concerts #1 et #2

Le concert #1

Concert donné le 05 octobre 2017en l'Eglise de Lagnieu à Ambronay dans le cadre du Festival d'Ambronay 2017.

Le cornettiste Tiago Simas Freire a mené à bien un long travail de recherche. Il a puisé dans les immenses archives de la bibliothèque de l’université de Coimbra au Portugal pour reconstituer un office imaginaire du XVIIe siècle au monastère Santa Cruz. À la tête de sa Capella Sanctae Crucis, il ressuscite une liturgie foisonnante, enlevée, quasi théâtrale, dans la nef idéalement sonnante de la très belle église de Lagnieu.

Diego De Alvarado :6º tom por Dsolre

Anonyme :Credidi

Anonyme :Sale alumbrando a la tierra

Dom Jorge :Verso do 1º Tom

Anonyme :Ai amores Ai mi Dios

Capella Sanctae Crucis :

Marie Remandet, soprano - Camille Joutard, soprano - Bruno Le Levreur, contre-ténor - Axelle Verner, alto - Davy Cornillot, ténor - Frederico Projecto, ténor - David Witczak, baryton - Carlos Meireles, basse

Tiago Simas Freire, direction, cornet à bouquin et recherche

Concert #2

Concert enregistré le 4 juin 2017 à l'Abbaye Saint-Michel en Thiérarche.

Écrit dans le cadre des célébrations pascales, ce chant religieux et lumineux qui vient après l’obscurité des précédents épisodes de la Passion laisse entrevoir la joie authentique avec laquelle est célébrée la résurrection du Christ.

Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704) :

- Nuptiae sacrae H 412 (1685) : pour chœur et orchestre

- Tristis est anima mea H 126 - Second Répons après la seconde leçon du premier nocturne du Mercredi Saint, pour solistes et basse continue

- Transfige dulcissime Jesu H 251 - motet d'élévation, à 5 voix et basse continue

- Prose pour le jour de Pâques "Victimae paschali laudes" H 13 (1685) - pour solistes et basse continue

- Le reniement de Saint Pierre H 424 - pour solistes, ensemble vocal et basse continue : 1. Cum caenasset Jesus 2. Ecce Judas 3. Tunc respexit Jesus Petrum

- Memorare O piissima virgo Maria (Prière à la Vierge du Père Bernard) H 367 - pour solistes, ensemble vocal et basse continue

- Prélude en ré mineur H 510 - pour ensemble instrumental

- Pour la Passion de Notre Seigneur : Première pause : O crux ave spes unica H 349 (1685) - pour solistes et basse continue

- Dialogus inter Magdalenam et Jesum H 423 - pour solistes et basse continue

- Salve Regina H 47 (1685) - pour ensemble vocal et instrumental

- Chant joyeux du temps de Pâques H 339 "Alleluia o filii et filiae" (1685) - pour solistes, ensemble vocal et instrumental

Les Arts Florissants dirigés par Paul AgnewBernard de Clairvaux, auteur des textes

L'après concert

Tarquino Merula (1595 - 1665 ) Ballo detto Eccardo - pour ensemble instrumental

La Vaghezza

AMBRONAY

Francesco Cavalli (1602 - 1676) Canzona a 3 - pour ensemble instrumental

La Vaghezza

AMBRONAY

Dario Castello (1602 - 1631) Sonate n°3 - pour ensemble instrumental

La Vaghezza

AMBRONAY

Andrea Falconieri (1585 - 1656 ) Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos - pour ensemble instrumental

La Vaghezza

AMBRONAY

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) In furore iustissima irae RV 626 1. In furore iustissimae irae (Air)2. Miserationum Pater piisime

3. Aria Tunc meus fletus (Air)

4. Alleluia - Allegro

Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles

Samuel Marino, sopraniste

Marie Van Rhijn, direction et orgue

CHATEAU DE VERSAILLES

