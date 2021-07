Ce n'est qu'un au-revoir ! Concert Exceptionnel de Philippe Jordan à l'Opéra national de Paris-Bastille

Directeur musical de l’Opéra national de Paris depuis 2009, Philippe Jordan aura dirigé, à travers ces 12 années à la tête de l'Orchestre et des Chœurs de l'institution, plus de 70 productions d’opéras et concerts, dont plusieurs ont fait l’objet d’enregistrements audio et vidéo.

Opéra Bastille; répétition générale de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, direction Philippe Jordan , © Elisa Haberer / OnP