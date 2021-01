Cap vers le nord en Ecosse et en Finlande : Dvořák, Mendelssohn, Sibelius avec Christian Tetzlaff et Lars Vogt

Christian Tetzlaff, au violon et Lars Vogt à la direction de l'Orchestre de Chambre de Paris nous amènent dans le grand nord : en Ecosse avec Mendelssohn et en Finlande avec Sibelius, mais aussi dans une belle promenade alpestre au sein des Alpes autrichiennes avec la Symphonie n°2 de Brahms.

Concert donné le 30 septembre 2020 à 20 heures au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

Programme du concert

Felix Mendelssohn (1809-1847) : _Les Hébrides ou La Grotte de Fingal_opus26, Ouverture (1831-31)

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Lars Vogt

Antonín Dvořák (1841-1904) : Concerto pour violon et orchestre en la mineur B. 108 opus 53 (1879)

1. Allegro ma non troppo

2. Adagio ma non troppo

3. Finale : Allegro giocoso ma non troppo

Christian Tetzlaff, violon avec l'Orchestre de Chambrede Paris dirigé par Lars Vogt

Jean-SébastienBach (1685-1750) : Partita pour violon n°3 en mi majeur BWV 1006 (extrait) : 3. Gavotte en rondeau

Bis : Jean Sibelius (1865-1957) : Sérénade n°1 en ré majeur opus 69, Andante assai (1912-13)

Christian Tetzlaff, violon avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Lars Vogt

Johannes Brahms (1833-1897) : Symphonie n°2 en ré majeur opus 73 (1877)

1. Allegro non troppo

2. Adagio non troppo

3. Allegretto grazioso (quasi andantino)

4. Allegro con spirito

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Lars Vogt

