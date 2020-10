Brahms et Strauss II par l'Orchestre National de France, la soprano Fatma Said, dirigés par Cristian Măcelaru

Il n'y a pas de saison pour écouter des valses et airs de Strauss ou parcourir les paysages austro-hongrois en compagnie de Brahms. A découvrir aussi la soprano égyptienne Fatma Said, 21 ans, formée à Berlin et révélée par le concert du 14 juillet dernier, au timbre d'une fraîcheur revigorante.

Johannes Brahms (1833-1897)

Trois Danses hongroises n°1, 3, 10

Johann Strauss II (1825-1899)

Deux airs extraits de l'opérette Wiener Blut : « Es hat den Grafen nichts genützt... Grüß Dich Gott, Du liebes Nesterl » et « Wiener Blut »

Johannes Brahms

Symphonie n°4

Fatma Saïd, soprano

Orchestre National de France

Cristian Măcelaru, direction

FATMA SAID

" Soprano diplômée de la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin et de l’Accademia del Teatro alla Scala de Milan, Fatma Saïd a fait ses débuts en 2016 à la Scala de Milan. Elle y interprétait le rôle de Pamina dans La Flûte enchantée mise en scène par Peter Stein et dirigée par Adam Fischer (...). Depuis 2019, elle enregistre exclusivement pour Warner. Outre une série de récitals à Salzbourg, Zurich, Munich, Leeds, ainsi qu’au Wigmore Hall de Londres, la saison 2019-2020 devait la mener entre autres aux Konzerthaus de Berlin et Vienne, à la Scala de Milan, ainsi qu’en Chine, dans le rôle de Pamina. Parmi les récents points forts de son activité : le Requiem de Mozart au Royal Albert Hall sous la direction de Nathalie Stutzmann, dans le cadre des BBC Proms, un concert de lieder de Strauss à Birmingham en compagnie du Royal Philharmonic Orchestra, le rôle-titre de Suor Angelica de Puccini avec le Boston Symphony Orchestra sous la direction d’Andris Nelsons. La saison dernière, Fatma Saïd faisait ses débuts à Salzbourg dans le cadre de la «MozartWoche» dans une production de Thamos de Mozart par La Fura dels baus. Elle a représenté l’Égypte à deux reprises aux Nations Unies, pour la défense des droits des enfants à l’éducation à travers la musique, et cette année participait au « Silk Road Concert » présenté au Temple de Louxor. En 2016, elle était distinguée par le Conseil national des femmes d’Égypte et recevait également les honneurs dans son pays lors de la première Convention nationale de la jeunesse. Elle est la première chanteuse lyrique à avoir reçu en Égypte le Prix national de la créativité pour un parcours artistique d’exception " - Radio France

Son actualité

Le nouvel album de Fatma Saïd « El Nour النور » sortira le 16 octobre 2020. Elle y interprétera entre autres Maurice Ravel, Manuel de Falla, Hector Berlioz, Federico Garcia Lorca ou encore Georges Bizet.

Le 23 octobre 2020, la chanteuse se produira à Barcelone pour « Identitat, exòtic i exotisme » avec Kunal Lahiry au piano. Le 9 novembre, elle participera au Manial Palace Festival au Caire en Egypte.

Le 17 novembre 2020, elle chantera à Köln avec Joseph Middleton au piano et elle restera en Allemagne le 28 novembre 2020 pour un concert à Munich avec Akemi Murakami au piano et Raphael Paratore au violoncelle. Le 7 décembre 2020, elle se produira au Wigmore Hall à Londres avec Joseph Middleton au piano et le 19 janvier 2021 elle participera à un concert avec Malcolm Martineau au Concertgebouw d’Amsterdam.