Bertrand Chamayou joue Yann Robin, Debussy et Ravel accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Deuxième volet du diptyque Ravel de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Bertrand Chamayou et Mikko Franck, avec le célèbre "Concerto en sol" et "Ma Mère l'Oye". Egalement, quelques fameux Préludes de Claude Debussy, et un Quatuor de Yann Robin à découvrir toutes affaires cessantes !

Bertrand Chamayou, © Antoine Doyen - Getty