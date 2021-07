Bertrand Chamayou, Cristian Măcelaru et l’ONF au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Bertrand Chamayou, Cristian Măcelaru et l’Orchestre National de France interprètent Les Djinns et les Variations symphoniques de César Franck. Egalement au programme, Feux d’artifice de Guillaume Connesson et Symphonie « Urbs Roma » de Camille Saint-Saëns. En direct de l’Opéra Berlioz à Montpellier.

Concert enregistré ce 20 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct de l’Opéra Berlioz du Corum de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Diffusion en simultané dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision.

Ce concert conclut deux journées du Festival Radio France Occitanie Montpellier dédiées à Camille Saint-Saëns dont on commémore cette année le centenaire de la mort.

Né en 1835, mort en 1921, Saint-Saëns a connu Rossini, Berlioz, puis toute la génération des Liszt, Gounod, Massenet (qui a été son grand rival…). Il meurt après Debussy, et on sait qu’il était en profond désaccord avec cette nouvelle école représentée par Debussy et ses suiveurs, mais également par Ravel ou encore Stravinsky.

Intitulé « Variations symphoniques françaises », le concert de ce soir nous offre un riche programme interprété par l’Orchestre National de France dirigé par Cristian Măcelaru et avec le pianiste Bertrand Chamayou en soliste : Feux d’artifice de Guillaume Connesson, « … Une palette bigarrée et jubilatoire, conçue comme un concerto pour orchestre… ». Les Djinns, poème symphonique pour piano et orchestre Inspiré du poème de même titre issu du recueil Les Orientales de Victor Hugo et les Variations symphoniques : Franck a élaboré une œuvre ambitieuse à partir de deux thèmes, pour piano et orchestre. Enfin, la Symphonie « Urbs Roma » composée à 19 ans par Camille Saint-Saëns et où s’exprime entre autres, son goût pour l’archéologie par les évocations des édifices du monde romain. La symphonie peut rappeler également Harold en Italie de Berlioz avec ses timbres champêtres, dans le mouvement lent.

1ère Partie :

Guillaume Connesson,

Feux d’artifice (1998 – révision 2003)

pour orchestre

César Franck,

Les Djinns, Poème symphonique FWV 45

pour piano et orchestre

Variations symphoniques FWV 46

pour piano et orchestre :

1. Poco allegro

2. Allegretto quasi andante

3. Allegro non troppo

Bertrand Chamayou : Piano

Orchestre National de France

Cristian Măcelaru : Direction musicale

Entracte :

Entretien avec Sabine Teulon Lardic, Musicologue

Camille Saint-Saëns,

Danse macabre (extrait)

Orchestre National de France

Lorin Maazel : Violon et Direction musicale

CBS MYK 42610

Camille Saint-Saëns – Victorien Sardou et Pierre-Barthélémy Gheusi,

Les Barbares, Tragédie lyrique :

Prologue : Introduction symphonique

Orchestre Symphonique Saint-Etienne Loire

Laurent Campellone : Direction musicale

EDICIONES SINGULARS ES 1017

Camille Saint-Saëns – Jane Dieulafoy,

Parysatis, Musique de scène :

Le Rossignol et la rose

Lily Pons : Soprano

Orchestre

Gustave Cloëz : Direction musicale

HIS MASTER VOICE E 2901761

2ème Partie :

Camille Saint-Saëns,

Symphonie en fa Majeur, « Urbs Roma » :

1er mouvement. Largo – Allegro

2ème mvt. Molto vivace

3ème mvt. Moderato, assai serioso

4ème mvt. Poco Allegretto – Andante con moto

Orchestre National de France

Cristian Măcelaru : Direction musicale