Concerto n°1 de Tchaïkovski par Dmitry Masleev et l'Orchestre National de France dirigés par Emmanuel Krivine

On a beau connaître par cœur le 1er Concerto pour piano de Tchaïkovski, le charme en reste intact. Emmanuel Krivine a choisi de le marier ici avec la bien moins célèbre Symphonie de Chausson, concise et lyrique, qu’on a un peu trop rapidement qualifiée de wagnérienne, et qui mérite le détour.

Emmanuel Krivine, © Radio France / Christophe Abramowitz