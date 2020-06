Beethoven trentenaire : BeethovenFest à la Salle Cortot (3/3)

Réunis autour de la violoniste Liya Petrova, la fine fleur des jeunes instrumentistes français donnait un cycle de musique de chambre 100 % Beethoven. C'était fin mai 2020, Salle Cortot, les micros de France Musique étaient là.

Concert du cycle "Beethoven trentenaire" enregistré les 28 et 29 mai Salle Cortot à Paris, diffusé les 15, 16 et 17 juin sur France Musique et Culturebox.

Programme :

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonate pour violon et piano n°10, op.96

Pierre Fouchenneret, violon

Julien Gernay, piano

Trio Les esprits op.70 n°1

Mi-Sa Yang, violon

Christophe Morin, violoncelle

Julien Gernay, piano

Transcription de la Sonate à Kreutzer op.47 pour quintette à cordes

Liya Petrova, violon

Mi-Sa Yang, violon

Sarah Chenaf, alto

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

François Salque, violoncelle

Prise de son : Laurent Fracchia, Michel Gacic et Julien Bourdais

Musicien metteur en ondes : Etienne Pipard

Réalisation : Marie Grout

Au micro d'Arnaud Merlin :

Le violoniste Pierre Fouchenneret, le pianiste Julien Gernay et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière

Pour aller plus loin :

Après concert :

Réfléchir avec les jeunes musiciens :

Nous venons d’écouter au cours de ce concert un certain nombre de jeunes musiciens qui ont souvent un autre regard sur le monde qui nous entoure, on voit de nombreuses initiatives prendre forme, certaines se livrent à la réflexion, d’autres se dirigent vers des engagements collectifs dans le domaine écologique et social. Exemples :

- L’initiative du collectif «Cadence rompue», une « tribune des musiciens engagés » pour le climat est signée par plus de mille personnes, il y est essentiellement question d’une refondation, et l’on y trouve quelques engagements, sur le plan des transports, du développement des projets de proximité, de la solidarité et de la sensibilisation tous azimuts.

- Sur le site de La Lettre du Musicien, un appel pour une écologie de la musique vivante, à l’initiative de musiciens et de producteurs engagés pour la transition écologique et la sauvegarde de la vie sur Terre, l’appel est assorti de recommandations, sur les transports, sur la vie en tournée, sur les pratiques quotidiennes, tout cela s’adresse non seulement aux artistes, mais aussi aux producteurs, aux lieux et aux partenaires des artistes en général. L'appel est relayé par la Fédération Grands Formats.

Nouveauté discographique :

L’univers arboré de la jeune compositrice Camille Pépin, inspiré par un poème de Robert Frost qui évoque le bruissement des arbres immobiles, le poème s’intitule The Sound of Trees, c'est aussi le titre de cette pièce.

Camille Pépin (née en 1990) : The Sound of Trees Julien Hervé, clarinette

Yan Levionnois, violoncelle

Orchestre de Picardie

Arie van Beek, direction

Enr. 2019 (Amiens)

NoMadMusic NMM 074

Un disque conçu par la violoniste Marianne Piketty avec son ensemble Le Concert idéal, le programme s’intitule « L’Heure bleue », c’est ce moment tout à fait particulier où la fin de la nuit rencontre le lever du jour, c’est une sorte de brèche, c’est aussi un moment de clairvoyance et de prémonitions… L’idée est de faire dialoguer les partitions par-delà les siècles, et c'est particulièrement convaincant :

Hildegarde de Bingen (1098-1179) : O magne Pater (projection pour orchestre à cordes d’Olivier Fourés) Le Concert idéal

Marianne Piketty, direction

Enr. 2019 (Abbaye de Noirlac)

Evidence Classics EVCD 068

Philippe Hersant (né en 1948) : Une vision d’Hildegarde Le Concert idéal

Marianne Piketty, direction

Enr. 2019 (Abbaye de Noirlac)

Evidence Classics EVCD 068