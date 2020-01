Beethoven et John Adams par le Philharmonique de Radio France, Javier Perianes et Xian Zhang

Ce soir le Quatrième concerto pour piano et la Septième symphonie de Beethoven sous la baguette de la chef sino-américaine Xian Zhang et le Second Quatuor à cordes de John Adams par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

le concert est en direct et en public de l'Auditorium de la Maison de la Radio

Ce concert s’inscrit dans le cadre de l’année Beethoven, qui célébre le 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Le concert s’ouvre sur le 4e concerto pour piano de Beethoven, une de ses partitions les plus célèbres, et l’œuvre d’un compositeur en pleine maturité. Il est au piano lors de la création publique en décembre 1808 au Theater an der Wien à Vienne, lors d’un concert qui est resté dans l’histoire puisque c’est au cours de la même soirée, que furent également créés la Fantaisie chorale, la Cinquième Symphonie, et la Sixième Symphonie et le Quatrième concerto, même si l’on sait qu'il avait déjà été joué devant une assistance plus privée au palais du Prince Lobkowitz en mars 1807.

Le concert de ce soir se termine avec la Septième Symphonie après un détour par la musique de chambre avec le Second Quatuor à cordes d’un grand admirateur de Beethoven, le compositeur américain John Adams.

Première partie

Ludwig van Beethoven :Concerto pour piano et orchestre n° 4 en sol majeur, op. 58 1. Allegro moderato, 2. Andante con molto 3. Rondo (vivace)

Javier Perianes, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, violon solo

Xian Zhang, direction

Entracte

entretien avec Javier Perianes

Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Javier Perianes, piano

Harmonia Mundi 902303

Seconde partie

John Adams :Quatuor à cordes n°2 1. Allegro molto 2. Andantino. Energico

Florent Brannens, violon

Amandine Ley, violon

Elodie Guillot, alto

Marion Gailland, violoncelle

Ludwig van Beethoven :Symphonie n°7 en la majeur, op. 92 1. Poco sostenuto – Vivace 2. Allegretto 3. Presto - Assai meno presto (trio) 4. Allegro con brio

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, violon solo

Xian Zhang, direction

Après-concert

entretien avec Xian Zhang et Florent Brannens

Augusta Read Thomas (née en 1964) : Jubilee 1. Fanfare : Awakening Rituals 2. Caprice : Effervescent Arabesques 3. Rêverie : Prayer for a departed friend 4. Gambol : whimsical virtuosic romp : like a bebop jazz big band meets Varèse

The Juilliard Orchestra

Xian Zhang, direction

Enr. 30 avril 2010 (Alice Tully Hall, New York)

Nimbus NI 6263