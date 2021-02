Dissonances Chamber Music Series 2021 - Le Volcan, Scène nationale du Havre

Un programme avec des œuvres de Mahler, Bruckner, Brahms et Schumann enregistrées au Volcan, Scène nationale du Havre dans le cadre de la deuxième édition des Dissonances Chamber Music Series (2021) sous la direction artistique de David Grimal.

Programme du concert

Concert donné sans public le 27 janvier 2021 salle Le Volcan - Scène Nationale du Havre

Gustav Mahler (1860 - 1911) : Mouvement de Quatuor pour piano et cordes en la mineur (1876)

Stefan Simonca-Oprita, violon - Vladimir Percevic, alto - Yan Levionnois, violoncelle et Sélim Mazari, piano

RobertSchumann (1810 - 1856) : Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur opus 44 (1842)

1. Allegro brillante

2. In modo d'una marcia, un poco largamente

3. Scherzo: Molto vivace

4. Finale: Allegro ma non troppo

David Grimal et Maria Marica, violons - Mathis Rochat, alto - Yan Levionnois, violoncelle et Sélim Mazari, piano

Anton Bruckner (1824 - 1896) : Quintette à cordes en fa majeur WAB 112 (1878-79)

1. Gemäßigt

2. Scherzo

3. Adagio

4. Finale

David Grimal et Maria Marica, violons - Léa Hennino et Mathis Rochat, altos - Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Johannes Brahms (1833 - 1897) : Quintette pour piano et cordes en fa mineur opus 34 (1864)

1. Allegro non troppo

2. Andante, un poco Adagio

3. Scherzo. Allegro - Trio

4. Final. Poco sostenuto - Allegro non troppo

David Grimal et Stefan Simonca-Oprita, violons - Mathis Rochat, alto - Marc Coppey, violoncelle et Jonas Vitaud, piano

Les Dissonances sous la direction artistique de David Grimal

L'après-concert

Leonard Bernstein : Sérénade : Agathon - pour violon cordes harpe et percussions

Les Dissonances

David Grimal, violon

[Dissonances records LD008]