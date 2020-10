Baroque français à Ambronay, avec la mezzo Eva Zaïcik et les ensembles Les Ombres et Les Surprises

Soirée baroque français à l'occasion de la 41° édition du Festival d'Ambronay, avec l'ensemble Les ombres dirigé par Margaux Blanchard et Sylvain Sartre avec la soprano Eva Zaïcik mais aussi l'ensemble Les Surprises sous la direction de Louis-Noël Bestion de Camboulas.

Concerts donnés dans le cadre de la 41° édition du Festival d'Ambronay

Le concert #1

Concert donné le 2 octobre 2020 à 20h30 en l'Abbatiale d'Ambronay

Sébastien Le Camus, Henriette de Coligny La Suze : Laissez durer la nuit, impatiente Aurore, extrait des Airs à 2 et 3 parties de feu M. Le Camus (1678)

Sébastien Le Camus : On n'entend rien dans ce bocage, extrait des Airs à 2 et 3 parties de feu M. Le Camus (1678)

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) :

- Troisième suite : Prélude, extrait des Six suites de pièces avec la basse en sol majeur (1731)

- Improvisation sur le thème de la Furstenberg (1731)

Michel Lambert :

- Ombre de mon amant en sol mineur, extrait des Airs de Cour à une, deux, trois et quatre parties(1689)

- Vos mespris chaque jour en sol majeur, extrait du recueil : Airs à 1, 2, 3 et 4 parties avec la basse continue(1689)

Sainte-Colombe : Suite en sol majeur : Sarabande, gigue, sarabande

Jean-Baptiste Lully, Pierre Corneille, Philippe Quinault, Molière : Psyché LWV 45 : Deh piangete al pianto mio(1671)

Alessandro Stradella (1639-1682) : Sinfonia n°1 en ré mineur - Pour violon, violoncelle, basse continue

Francesco Cavalli, Aurelio Aureli :

- Erismena : Uscitemi dal cor, lacrime amare (Air d'Idraspe - Acte II) (1655)

- Elena :Lasciate che m’uccida (Air d'Ippolita) (1659)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano (Idraspe)

Francesco Cavalli, Francesco Buti : Ercole amante : Misera Ohime (Air de Deianira) (1662)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano (Deianira, femme d'Ercole)

Francesco Cavalli : Erismena : Piante odorose gemme pompose (1655)

Francesco Cavalli, Giovanni Faustini : Amanti, se credete, Air de Climène, extrait de Egisto (Acte III, scène 10) (1643)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Les Ombres : Louis Creac’h, violon - Miguel Henry, théorbe - Brice Sailly, clavecin et orgue

Margaux Blanchard, viole et direction musicale

Sylvain Sartre, flûte et direction musicale

Le concert #2

Concert donné le 1er octobre 2020 à 20h30 en l'Abbatiale d'Ambronay

Marc-Antoine Charpentier : Méditations pour le Carême

- Desolatione desolata est terra n°1 H 380

- Sicut pullus hirundinis n°2 H 381

- Tristis est anima mea n°3 H 382

Sébastien de Brossard et Jean Santeul : O plenus irarum dies, petit motet (1696)

Marin Marais : Suite en ré mineur n° I : Prélude extrait du Premier livre de pièces à une et à deux violes (1686)

Marc-Antoine Charpentier : Méditations pour le Carême

- Ecce Judas, unus de duodecim n°3 H 383

- Cum cenasset Jesus n°5 H 384

Johann Jacob Froberger : Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche en sol mineur

Marc-Antoine Charpentier : Méditations pour le Carême

- Quarebat Pilatus dimittere Jesum n°6 H 385

- Tenebrae factae sunt n°7 H 386

Robert de Visée : Pièces de théorbe et de luth : Suite n°10 en fa mineur : Tombeau de Mlles de Visée, filles de l'auteur "la Plainte" (1716)

Sébastien de Brossard : Salve Rex Christe, motet (1691 ou 1699)

Marc-Antoine Charpentier : Méditations pour le Carême

- Stabat Mater dolorosa n°8 H 387

- Sola videbat in antris n°9 H 388

- Tentavit Deus Abraham N°10 H 38

Les Surprises :

Clément Debieuvre, haute-contre

Martin Candela, ténor

Jean-Christophe Lanièce, baryton

Juliette Guignard, viole de gambe

Marie Langlet, théorbe

Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue, clavecin et direction